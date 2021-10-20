По требованию МВФ. Рада приняла закон о Нацбанке
Что он предусматривает?
Фото uk.wikipedia.org A A + A ++
Событие Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Национальный банк Украины, который нужен для продолжения сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by. Документ поддержали 255 нардепов.
Информация и комментарии Нормы нового закона прежде всего касаются усовершенствования внутреннего управления и функционирования центрального банка. Например, порядка взаимодействия между Советом и правлением Нацбанка, ужесточение требований и установление ограничений, предъявляемых к лицам, назначаемым на должности членов Совета, председателя и заместителей председателя НБУ. Устанавливаются жесткие ограничения к потенциальным членам совета НБУ, в частности запрещается становиться членами совета НБУ лицам, которые были привлечены к уголовной ответственности, или тем, кто возглавлял банк, Нацбанк признал неплатежеспособным. Совет НБУ больше не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ, а также & mdash; давать оценку работы правления НБУ.
Нацбанк на своей странице в Facebook отмечает, что нормы закона направлены и на повышение эффективности процесса управления золотовалютным резервом. В частности, уточнены и обновлены некоторые термины и определения, снято лишние ограничения на проведение НБУ операций с международными резервами, расширен потенциальный круг контрагентов НБУ, нормирован проведения операций с деривативами и операций “репо”. & Nbsp;
“Уверен, что реализация изменений, предусмотренных только принятым законом, окажет положительное влияние на деятельность и уровень корпоративного управления Национального банка. Усилится наша финансовая независимость, мы также сможем в полной мере использовать все инструменты управления золотовалютными резервами, эффективнее и профессиональнее выполнять свои функции в этой сфере “, & mdash ; прокомментировал председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.
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“Реализация норм законопроекта будет способствовать улучшению условий для надлежащего выполнения Национальным банком своих полномочий, усилит институциональную независимость регулятора и позволит решить ряд проблемных вопросов, которые возникли в процессе его деятельности”, & mdash; написал в Facebook председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Данил Гетманцев. & nbsp;
Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин призвал власти прекратить вносить изменения в закон о Нацбанке. “Никогда не будет работать организация в нормальном режиме, если она знает, что ее ждет очередная смена той или иной законодательной нормы. Поэтому я думаю, что уже пора прекращать нам перманентные изменения в закон о Нацбанке, надо обеспечивать в первую очередь законодательную стабильность и работать “, & mdash; отметил он, пишет Экономическая правда. По словам Данилишина, в период с 2015 по 2021 год до закона о НБУ изменения вносились 30 раз. & Nbsp;