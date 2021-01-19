По результатам рассмотрения жалоб Украины ЕСПЧ признал Крым российским
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал фактическую юрисдикцию России над Крымом, следует из решения Большой палаты ЕСПЧ о согласии на рассмотрение жалоб Киева на нарушение прав человека на полуострове.
Украина подала в Страсбургский суд две жалобы, объединенные им в один иск «Украина против России». В четверг судьи признали его частично приемлемым, указав, что Москва «осуществила эффективный контроль» над Республикой Крым с 27 февраля 2014 года.
Суд счел недоказанными ряд обвинений в адрес России, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования. Вопрос о законности присоединения Крыма к России с точки зрения международного права был оставлен без рассмотрения.
По остальным пунктам иск будет рассматриваться в соответствии с графиком работы ЕСПЧ, что, по мнению экспертов, в целом свидетельствует о создании судом прецедентной практики по всем российско-украинским процессам.