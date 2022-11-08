По Никополю рашисты били из «Градов», повреждены жилые дома, промышленные предприятия, образовательные и медицинские учреждения
В деоккупированных регионах остается высокой минная опасность.
Фото: ГСЧС/Facebook A A+ A++
Событие: Ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, а утром – окрестности Запорожья. Повреждены промышленные предприятия, медицинские, образовательные учреждения и дома мирного населения.
Детали и комментарии:«Вчера поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из «Градов». Повредили админздания двух промышленных предприятий, больницу, школу, профтехучилище, четыре пятиэтажных и четыре частных жилых дома, почти полдесятка автомобилей и газопровод.» Пострадавших в результате этих обстрелов; написал в Facebook глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Российские террористы сегодня в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области. Под прицелом было село Лежин. Накрывали с ЗРС С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТГ Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство», – сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Как уточнил глава Запорожской ОВА Александр Старух, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, повредив дом и сооружения, другая ракета разорвалась в поле.
За сутки рашисты обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района Харьковщины.
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«Около 13 часов в Дворичанской общине в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. Пострадавших нет, — написал в Facebook председатель ОВА Олег Синегубов. В Волчанской общине Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных. «В области остается высокой минная опасность. При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое.» в медицинское учреждение, состояние тяжелое.
За прошедшие сутки в Донецкой области погибли трое и ранены семь гражданских жителей области.Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех убитых россиянами во время оккупации в Ямполе.
Всего за минувшие сутки было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись на объекты гражданской инфраструктуры у 17 населенных. пунктах.