По Никопольщине оккупанты выпустили 60 снарядов из «Градов» и обстреляли медицинские учреждения в Торецке
В течение суток на вражеских минах взорвались по меньшей мере восемь гражданских украинцев.
Событие:Российские оккупанты с вечера ударили ракетами по Харькову, в который раз всю ночь держали под прицелом Никопольский район на Днепропетровщине, а утром обстреляли прибрежную полосу на Николаевщине. Вчера обстреляли медицинские учреждения в Торецке.
Детали и комментарии:«Враг бил по Марганецкой и Красногригоровской общинам. Направили туда более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали, — написал в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В Марганце повреждена линия электропередач, станцию водоканала. 45 000 семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Также российские снаряды изуродовали и здания и автомобили».
Вчера около 22:40 враг ударил тремя ракетами С-300 по Харькову. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект.
«За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ, – сообщил в Facebook глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Волчанске поврежден жилой дом, в пгт Шевченково – инфраструктурный объект и образовательное учреждение.Возникли пожары.В Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.Продолжаются работы по разминированию территории области.За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов «Впрочем, минная опасность остается очень высокой. Вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в селе Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина».< /p>
«Сегодня в селе Новорайск Херсонской области наехал на мину легковой автомобиль и взорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, среди которых ребенок 11 лет», – написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилло Тимошенко.
читайте также: СБУ разоблачила вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу кремлевского пропагандиста Соловьева
По информации Николаевской ОВА, Сегодня с 04:56 враг наносил удары с РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.
«Вчера во вражеский обстрел попали больница, роддом и профилакторий в Торецке на Донбассе. К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения, — сообщил в Facebook глава ОВА Павел Кириленко. Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Заведения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока».
«Оккупанты не прекращают обстрелов населенных пунктов вдоль линии столкновения, продолжают Наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, – говорит спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.– За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. полсотни населенных пунктов».