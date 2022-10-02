По меньшей мере 174 человека погибли во время давки на футбольном матче в Индонезии
Этот случай является одной из самых больших в мире катастроф на стадионе.
Событие: В Индонезии, на острове Ява, из-за давки на футбольном матче погибли по меньшей мере 174 человека, десятки человек ранены, сообщает местная полиция.
Детали и комментарии:Давка возникла после окончания матча двух индонезийских футбольных команд: Arema и Persebaya Surabaya в Маланге. Команда Arema проиграла со счетом 3:2, болельщики забросали игроков бутылками и выбежали на поле. Полиция применила слезоточивый газ, что привело к панике и давке, когда сотни людей побежали к выходам.
В хаосе 34 человека погибли на стадионе, сообщили власти, а другие скончались позже, когда их доставили в ближайшие больницы. По состоянию на полдень 2 октября по местному времени количество погибших составило 174 человека, сообщил местным СМИ заместитель губернатора Восточной Явы Эмиль Дардак. Начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта заявил, что количество жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Этот случай является одной из самых больших в мире катастроф на стадионе. В последний раз подобная трагедия произошла в апреле 2001 года, когда более 40 человек были раздавлены насмерть во время футбольного матча в парке Эллис в Йоханнесбурге, Южная Африка. Во время отборочной игры чемпионата мира 1996 года между Гватемалой и Коста-Рикой более 80 человек погибли и более 100 были ранены.Кроме того, 2 октября стало известно еще об одной спортивной трагедии. В частности, колумбийский боксер Луис Кинонес скончался после тяжелой травмы, которую получил в профессиональном поединке. Об этом сообщает портал Boxing Scene. Кинонес приступил к профессиональной карьере в 2018 году. Колумбиец выиграл 10 дебютных поединков подряд, после чего вышел на ринг против венесуэльца Хосе Муньоса в субботу, 24 сентября. Именно Муньос нанес Кинонесу первое поражение в карьере. В восьмом раунде соперник отправил колумбийца в нокаут, и последнему пришлось покидать ринг на носилках.
Уже в госпитале колумбийской Барранкильи врачи диагностировали у Кинонеса существенные повреждения головы, включая кровоизлияние, вызванное субдуральным гематом. После нескольких дней в коме боксер скончался в возрасте 25 лет. Прокомментировал последствия поединка и сам Муньос. Венесуэлец признался, что шокирован событиями последней недели и отдал должное сопернику. «Никогда бы не поверил, что мечта может превратиться в ночной ужас. Желание быть успешными в жизни поставило нас обоих на один путь. Но из-за профессии, которую мы выбрали, сегодня ты в ситуации, которой мы не могли представить. На протяжении последних дней твой образ не идет мне с головы. Я думаю о ожидающем впереди великом будущем. Мы были парнерами и друзьями в спарринге — это позволило мне понять все хорошее, что ты мог предложить как человек и спортсмен».