По берлинскому времени: как жили киевляне в годы немецкой оккупации
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Руины Небоскреба Гинзбурга в 1942 году. Фото из открытых источников
Во время российской войны против Украины, жестокие действия государства-агрессора относительно мирного населения часто сравнивают с преступлениями времен Третьего Рейха, а самого главу кремля— с печальным Адольфом Гитлером.
«Вечерний Киев» вспоминает жизнь в Киеве под немецкой оккупацией времен Второй Мировой войны, которая длилась 778 дней. За это трагическое время население нашего города сократилось почти в три раза, а многие уникальные киевские достопримечательности были утрачены навсегда. =»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/03/zanbspberlinskim-chasom-jaknbspzhili-kijani-unbsproki-nimeckoyi-okupaciyi-952537a.jpg» alt=»За &бернибским временем: годы немецкой оккупации» />
Баррикады на Крещатике днем захода немецких войск. Фото из открытых источников Немецкие войска вошли в Киев 19 сентября 1941 года. С этого момента все часы города начали показывать новое время «за Берлином», а киевляне привыкали жить по новому распорядку дня. Одним из первых приказов вводился строгий комендантский час: с 18:00 до 5:00 нельзя было выходить на улицу, а людей которых в ночное время задерживали, расстреливали на городе.
Немецкие офицеры у табличек с надписями на Крещатике. Фото из открытых источников
Для уменьшения влияния советской пропаганды среди населения, новая власть начинает забирать у населения радиоприемники. Пунктом для приема стал магазин «Детский мир» на углу Крещатика и Прорезной. Захватив власть в городе, немцы обустроили там контору, где киевляне могли получать различные пропуска и документы. . Верхние этажи здания отдали под жилье немецким офицерам.
24 сентября около 16 часов в здании раздался первый мощный взрыв на Крещатике, повлекший большой пожар и массовый разрушение.
Ответ немцев на действия советских диверсантов был страшным: виновными в этих преступлениях признали местное еврейское население, которое вскоре было уничтожено в Бабьем овраге. Только за 29-30 сентября убили 51 тысячу человек — половина расстрелянных за все время пребывания в городе немецких властей.
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Немцы смотрят на пожар на Крещатике. Фото из открытых источников
Также появился приказ об изъятии у населения и уничтожения в городе всех голубей до 26 октября 1941 года. Это распоряжение было общим для всех оккупированных территорий: нацисты боялись использования этих птиц в качестве средств нелегальной военной связи. Демокоммунизация и новые улицы class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/03/zanbspberlinskim-chasom-jaknbspzhili-kijani-unbsproki-nimeckoyi-okupaciyi-3f73a1f.jpg» alt=»За nb ;годы немецкой оккупации» />
Немецкие указатели вблизи Филармонии. Фото из открытых источников
Для лучшей ориентации в оккупированных городах немецкие военные быстро переименовывали улицы и устанавливали подробные таблички и указатели. Также в городе появились огромные плакаты с подробной картой Киева, поэтому немецкие офицеры быстро овладели центром города Киева.
Все улицы, переименованные в честь большевистских деятелей, получили германские названия. Подавляющее большинство из них были новыми, хотя иногда немцы стремились сохранить название-привязку к исторической местности. -chasom-jaknbspzhili-kijani-unbsproki-nimeckoyi-okupaciyi-2fe782c.jpg» alt=»По берлинскому времени: как жили киевляне в годы немецкой оккупации» />
Немецкая карта возле. Фото из открытых источников
Так улица Крещатик стала называться Айхгорнштассе, улица Институтская— Берлинской (Берлинерштрассе), а улица Банковая получила имя выдающегося немецкого политика Отто фон Бисмарка.
связанные с известными зданиями, которые там располагались: Лютеранская — Лютерштрассе, Богдана Хмельницкого — Театральная или Театерштрассе, улица Симона Петлюры получила название Вокзальной (Бангофштрассе).
Площадь Шлейфера. Фото: из открытых источников Интересным фактом, зафиксированным исследователями истории города является то, что площадь возле театра Франко при немецкой оккупации имела имя выдающегося киевского архитектора немецкого происхождения Георгия Шлейфера. 1913), который сыграл значительную роль в застройке этой части города, которую киевляне любят называть Киевским Парижем.
Гитлеровская администрация на Банковой. Фото из коллекции Штефана Машкевича
Генеральный комиссариат или Гитлеровская администрация разместилась в помещении нынешней Администрации Президента на Банковой, 11. Здание построили в 1936-1938 годах для Киевского военного округа по проекту Сергея Григорьева.
Страшный пожар в сентябре 1941 года. Фото из открытых источников
Годы войны и оккупации нанесли невосполнимые потери украинскому культурному наследию. Как свидетельствуют историки, именно в Киеве советская армия впервые использовала тактику «выжженной земли», разрушив в сентябре 1941 года исторический центр города: главную улицу Крещатик и близлежащие улицы.Газета >«Украинское слово» в октябре того же года писала: «Полностью разрушены и сожжены Крещатик, Николаевская (Архитектора Городецкого), Меринговская (Марии Заньковецкой), Ольгинская улица и часть Институтской, Лютеранской, Прорезной Фундуклеевская (Богдана Хмельницкого) улиц иДумская (Независимость) площадь».
Разрушена центральная площадь с высоты. Фото: ДАКО
Киевляне ходят по разрушенному Крещатику. Фото из открытых источников
Немцы огородили зону пожара и выставили вокруг нее охрану. Киевлянам категорически запрещался доступ к своим жилищам, они потеряли все свои сбережения и документы.
Проблему с расселением жителей, оказавшихся осенью под открытым небом, решала , которая сообщала, что погорельцы могут получить ордера на новое жилье.
Однако, по воспоминаниям тогдашних киевлян, подавляющее большинство квартир принадлежало казненным в Бабьем Яру евреям, поэтому горожане не очень хотели поселяться в таких жилищах, поэтому чаще находили убежищ у местах. «По берлинскому времени: как жили киевляне в годы немецкой оккупации» />
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Большой киевский пожар повторился осенью 1943 года, при отступлении немцев из города. Среди наиболее пострадавших сооружений была Городская библиотека и Киевский Университет, который вскоре после завершения войны был полностью восстановлен благодаря выдающемуся киевскому архитектору Павлу Алешину (1881-1961).
БЕЗ ЕДЫ, ВОДЫ И МИРА
Киевлянам приходилось менять на продукты все, что было дома. Фото из открытых источников
По воспоминаниям многих киевлян, переживших тяжелое время оккупации города, самая острая проблема возникала с пищевыми продуктами, водой и светом. Магазины работали преимущественно для немцев, обычное население выживало исключительно благодаря рынкам на Львовской площади, Евбаге, Лукьяновке и Подоле.
На базары из окрестностей приезжали крестьяне и начинался товарообмен, где можно было выменять собственные вещи на пищевые продукты. На обмен шло почти все: скатерти, простыни и даже занавески. Часто доходило, что из дома уже нечего было выносить. nimeckoyi-okupaciyi-f3d620b.jpg» alt=»По берлинскому времени: как жили киевляне в годы немецкой оккупации» />
Базар в годы немецкой оккупации. Фото: Fortefan
Киевляне запасаются водой из колодцев в сентябре 1941. Фото с немецкой хроники«Цены были просто нереальны, а качество продуктов — ужасное. Хлеб пекли из каштанов, муки в городе почти не было. Все забрала или советская армия во время эвакуации или немцы», — вспоминает очевидец тех страшных событий.
Воду пили и набирали прямо из Днепра. В качестве света киевляне использовали керосиновые лампы и ложились спать с наступлением сумерек. Выходить на улицы вечером было запрещено, в городе продолжал действовать строгий комендантский час. «/wp-content/uploads/2022/03/zanbspberlinskim-chasom-jaknbspzhili-kijani-unbsproki-nimeckoyi-okupaciyi-b042358.jpg» alt=»За&берлинское время: как жители
Единственным доступным видом транспорта для горожан оставался трамвай. Фото из открытых источников Во времена немецкой оккупации ситуация с общественным транспортом также была довольно сложной. Все автобусы с началом войны отправили на фронт, а троллейбусы не могли выехать на маршруты из-за отсутствия энергоснабжения. Поэтому, главным надежным видом транспорта оставался трамвай, где немецкая власть также «установила» свои правила. По воспоминаниям Дмитрия Малакова, за проезд должны платить исключительно горожане.
«Немцы ездили бесплатно, кроме того, на передней площадке у первой двери и кондуктора»,— вспоминает Дмитрий Малаков.
МОСТ РЕЙХЕНАУ — ПРЕДЕДНИК МОСТА ПАТОНА
Строительство временной переправы через Днепр. Фото из открытых источников
При отступлении из города, советская власть уничтожила все мосты через Днепр. Зимой 1941-1942 годов венгерские и немецкие саперы строят на быках недостроенного до войны Наводнического города деревянную переправу через Днепр.
Мост назван в честь немецкого офицера Вальтера фон Рейхенау, первого немецкого фельдмаршала, погибшего во Второй мировой войне. Строительство завершили, вероятно, весной 1942 года, а уже летом рейхсминистр с оккупированных территорий Востока Альфред Розенберг въехал через него в Киев.
Вопреки трудным временам, культурная жизнь Киева продолжала жить собственной жизнью. Работали несколько театров, Украинская хоровая капелла, музыкальная и хореографическая школа. Для посещения были открыты зоопарк и ботанический сад. -ba509be.jpg» alt=»По берлинскому времени: как жили киевляне в годы немецкой оккупации» />
Афиша фильма в кинотеатре на украинском и немецком. Фото из открытых источников
Солдаты у входа в Киево-Печерскую Лавру. Фото от открытых источников
В 1943 году в Киеве состоялись даже две художественные выставки, где представили свои произведения 216 художников. Однако произведения искусства скупали преимущественно немцы. Также в городе активно проводили спортивные соревнования, особенно по футболу. Киевские краеведы и историки давно опровергли миф советской пропаганды о жестоких репрессиях в отношении спортсменов и известный фейк о «Матче смерти», не соответствующий действительности.
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Татьяна АСАДЧЕВА , «Вечерний Киев»