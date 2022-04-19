Площадь Льва Толстого предлагают переименовать в Герой Украины
Переименование касается как самой площади, так и одноименной станции метро. Фото: Киевсовет
Киевляне предлагают переименовать станцию киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Героев Украины», а также одноименную площадь над станцией с целью увековечения памяти новых украинских героев, жертвующих своей жизнью ради освобождения нашего государства. /p>
Инициативу жителей города поддержала депутат Киевского городского советаОлеся Пинзеник, которая направила официальное обращение Киевскому городскому голове Виталию Кличко.
По ее словам, необходимо навсегда избавиться от тоталитарного советского прошлого, поскольку его символы и деятели побуждают россиян «освобождать братский народ» ». Переименование городских объектов является одним из инструментов обеспечения национальной безопасности.
«На протяжении веков многие поколения украинцев положили свою жизнь на алтарь украинской государственности. И сейчас во время очередного украинского возрождения, когда страна противостоит военной агрессии россии, ежедневно мы видим новых и новых героев, жертвующих своей жизнью ради освобождения Украины от военного вторжения российской федерации и становления ее как современного европейского государства. Поэтому увековечение памяти патриотов, Героев Украины, является определяющим для современной украинской истории»,— отметила Олеся Пинзенык.
Депутат добавила, что переименование городских объектов будет способствовать уменьшению информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян, созданию предпосылок для исключения агитационно-пропагандистской деятельности и деколонизации топонимики в Киеве.
Напомним, в новых названий станций метро. Речь идет о «Минской», «Героях Днепра», «Берестейской», «Дружбе народов» и «Площади Льва Толстого». Виталий Кличко поддержал эту идею.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»