Пластуны передали Департаменту общественных коммуникаций Вифлеемский огонь мира
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Пластуны передали Департаменту общественных коммуникаций Вифлеемский огонь мира. Фото: Борис Корпусенко
Огонь передали также Центру публичных коммуникаций и информации.
«Киевский Пласт» передали Департаменту общественных коммуникаций и Центру публичной коммуникации и информации Вифлеемский огонь мира. И таким способом по традиции поделились радостью ожидания рождения Христа.
Ежегодно огонь берут на месте рождения Христа в Вифлееме, в храме Рождества Христова, транспортируется в Вену. Там скаутские организации всех стран Европы перебирают этот огонь и далее распространяют его с рук в руки, от сердца к сердцу, от дома к дому.
Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк, принимая огонь мира, поблагодарил юных пластунов и пожелал им надежды, добра, новых свершений, осуществления мечтаний и чаяний.
«Пусть ваш ангел хранитель всегда будет рядом во всех ваших добрых начинаниях, добрых делах, которые вы постоянно делаете. Я очень горжусь тем, что у нас с вами есть общие проекты, и тем, что они повышают гражданскую активность и гражданскую осведомленность. Дают возможность раскрыться талантам и всем желающим реализовать свой творческий потенциал», — отметил Роман Лелюк.
Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк
Традиционно церемония сопровождалась песней Вифлеемского Огня Мира: «Внебе звезда спала — где родился Господь…»
Также глава местной ячейки пластунов Леся Иващенко напомнила, что Вифлеемский огонь мира — это традиционная скаутская акция, которая проходит накануне рождественских праздников. Ее цель — распространить идею мира, согласия, добра, любви к людям, к миру. И она приобрела такую популярность во многих странах, в частности, в Украине. Мы очень счастливы, что украинские семьи каждый раз активнее приобщаются к этой акции, а некоторые вообще не представляют празднования Рождества без Вифлеемского огня миру», — говорит Леся Иващенко.
Впервые Огонь в Украину попал еще в 1992 году, но как частная инициатива отдельных пластунов. Официально же отсчет ведется с 1998 года, когда Огонь передали в Украину на таможенном переходе. Вифлеемский огонь, символизирующий тепло, мир, согласие и надежды, по Украине распространяют пластуны.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»