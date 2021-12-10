Пластическая клиника Киева будет бесплатно консультировать и со скидкой оперировать атовцев
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Медицинский центр «РомиТаль» подписал Меморандум с Центром АТО
Максимальная скидка на услуги— 50%.
Вчера, 9 декабря медицинский центр «РомиТаль» подписал Меморандум о сотрудничестве сКиевским городским центром помощи участникам антитеррористической операции.Отныне участники Революции Достоинства, атовцы и члены семей погибших смогут бесплатно консультироваться у специалистов клиники.
К слову, в Киеве месяц назад заработал пилотный проект сотрудничества Ценкли РомиТаль». За это время за медицинской помощью в хирургическую клинику обратились более 100 человек. Преимущественно это люди, получившие серьезные травмы лица во время боевых действий и требующие операции.
По словам владельца клиники Карла Волоха, идея приобщиться к помощи участникам АТО возникла давно, и наконец-то удалось ее реализовать.
«Поскольку мы Центр пластической хирургии и косметологии, мы решили, что можем помогать людям, нуждающимся в хирургическом вмешательстве на лице, ведь большинство людей получили ранения, ожоги и т.д. Я надеюсь, что те люди, которые придут к нам на реабилитацию, смогут себя чувствовать более полноценно после того, как им помогем. Наша цель — восстановить их внешний вид»..
ЧТО ВХОДИТ В ЭТОТ ПРОЕКТ
Главный врач, хирург, флеболог, специалист УЗИ Алексей Скрынник рассказал журналистам «Вечернего Киева» , что ветераны АТО могут пройти у каждого из врачей бесплатную консультацию, в том числе и у него.
Главный врач, хирург, флеболог, специалист УЗИ Алексей Скрынник
•Процедуры и УЗИ сосуды нижних конечностей у<Алексея можно сделать со скидкой 50%.
•Процедуры и операции уролога Сергея Нашеды со 25% скидкой.
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•Операция врача-хирурга, пластического хирурга Наталии Лавриненко с 25% скидкой.
•Процедуры пластического хирурга, Андрея Петаха — 30%.
•Реабилитация у физического терапевта, Рауля Курасбедиани — 15%.
«Мы надеемся , что наше сотрудничество и наша медицинская помощь будет полезна воинам и их семьям. Сейчас этот пилотный проект масштабируется и будет побуждать другие медицинские учреждения сотрудничать и помогать нашим атовцам»,— комментирует Скрынник.
Также со своей стороны директор КБУ «Киевский городской центр предоставления помощи участнику АТО» Георгий Кунах добавил, что эта пластическая/хирургическая помощь очень нужна бойцам, ведь они хотят жить полноценной жизнью, а не скрывать все время свое лицо под маской. Когда они видят в зеркальном отражении свое изуродованное лицо, шрамы — каждый раз переживают те страшные эмоции.
«Пластическая хирургия в нашем государстве — удовлетворение не из дешевых, но мы имеем цель благодаря этому проекту вернуть наших ветеранов в то внешнее состояние, в котором они были до боевых действий. Специалисты высокого уровня будут делать все возможное со своей стороны, чтобы подкорректировать их внешность и стереть, так сказать, „следы“ войны с их лица», — отмечает Георгий Кунах.
Телефоны для информации и записи к специалистам:
•044 230-29-16
•067 405-92-25
•066 614-10-33
•093 716-50-94
Адрес: г. Киев, ул. Пушкинская, 38.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»