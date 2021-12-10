Пластическая клиника Киева будет бесплатно консультировать и со скидкой оперировать атовцев

magictr | 10.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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Медицинский центр «РомиТаль» подписал Меморандум с Центром АТО

Максимальная скидка на услуги— 50%.

Вчера, 9 декабря медицинский центр «РомиТаль» подписал Меморандум о сотрудничестве сКиевским городским центром помощи участникам антитеррористической операции.Отныне участники Революции Достоинства, атовцы и члены семей погибших смогут бесплатно консультироваться у специалистов клиники.

К слову, в Киеве месяц назад заработал пилотный проект сотрудничества Ценкли РомиТаль». За это время за медицинской помощью в хирургическую клинику обратились более 100 человек. Преимущественно это люди, получившие серьезные травмы лица во время боевых действий и требующие операции.

По словам владельца клиники Карла Волоха, идея приобщиться к помощи участникам АТО возникла давно, и наконец-то удалось ее реализовать.

«Поскольку мы Центр пластической хирургии и косметологии, мы решили, что можем помогать людям, нуждающимся в хирургическом вмешательстве на лице, ведь большинство людей получили ранения, ожоги и т.д. Я надеюсь, что те люди, которые придут к нам на реабилитацию, смогут себя чувствовать более полноценно после того, как им помогем. Наша цель — восстановить их внешний вид»..

ЧТО ВХОДИТ В ЭТОТ ПРОЕКТ

Главный врач, хирург, флеболог, специалист УЗИ Алексей Скрынник рассказал журналистам «Вечернего Киева» , что ветераны АТО могут пройти у каждого из врачей бесплатную консультацию, в том числе и у него.

Главный врач, хирург, флеболог, специалист УЗИ Алексей Скрынник

•Процедуры и УЗИ сосуды нижних конечностей у<Алексея можно сделать со скидкой 50%.

•Процедуры и операции уролога Сергея Нашеды со 25% скидкой.

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•Операция врача-хирурга, пластического хирурга Наталии Лавриненко с 25% скидкой.

•Процедуры пластического хирурга, Андрея Петаха — 30%.

•Реабилитация у физического терапевта, Рауля Курасбедиани — 15%.

«Мы надеемся , что наше сотрудничество и наша медицинская помощь будет полезна воинам и их семьям. Сейчас этот пилотный проект масштабируется и будет побуждать другие медицинские учреждения сотрудничать и помогать нашим атовцам»,— комментирует Скрынник.

Также со своей стороны директор КБУ «Киевский городской центр предоставления помощи участнику АТО» Георгий Кунах добавил, что эта пластическая/хирургическая помощь очень нужна бойцам, ведь они хотят жить полноценной жизнью, а не скрывать все время свое лицо под маской. Когда они видят в зеркальном отражении свое изуродованное лицо, шрамы — каждый раз переживают те страшные эмоции.

«Пластическая хирургия в нашем государстве — удовлетворение не из дешевых, но мы имеем цель благодаря этому проекту вернуть наших ветеранов в то внешнее состояние, в котором они были до боевых действий. Специалисты высокого уровня будут делать все возможное со своей стороны, чтобы подкорректировать их внешность и стереть, так сказать, „следы“ войны с их лица», — отмечает Георгий Кунах.

Телефоны для информации и записи к специалистам:

•044 230-29-16

•067 405-92-25

•066 614-10-33

•093 716-50-94

Адрес: г. Киев, ул. Пушкинская, 38.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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