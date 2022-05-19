Планировал теракты. СБУ задержала брата сепаратиста Олега Царева
Российские кафиры обещали ему кресло главы ОГА.
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Событие: СБУ задержала брата Олега Царева. По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора «новороссии» и приспешника беглого президента януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
Детали и комментарии:«Брат экснардепа-изменника жил в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественных настроений и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом. После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе РФ, ожидал оккупации региона и обещанной должности, а именно – на кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации, когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать указания от своих кураторов, в частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведение серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры», — говорится в сообщении СБУ. Правоохранители уверяют, что установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили неизбежные негативные последствия.
У фигуранта в ходе санкционированных обысков СБУ обнаружила в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина России. Пока ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время Цареву планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
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У сепаратиста Олега Царева есть два родных брата — Иван и Михаил. СБУ имя задержанного не называет. По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, за подготовку диверсий задержан Михаил. Напомним, Олег Царев был нардепом четырех созывов, последний раз избирался от «Партии регионов» (с 2012 по 2014 год). После начала войны в Украине в 2014 году поддержал Россию и бежал из Украины. 3 мая Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего нардепа к 12 годам лишения свободы из-за публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине с использованием СМИ. В марте этого года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Александра Вилкула сдать Кривой Рог оккупантам. После этого изменнику сообщили еще одно подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности. За такие действия в период военного положения Олегу Цареву может грозить пожизненное лишение свободы.