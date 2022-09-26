Письменные гарантии безопасности не спасут Украину от нового нашествия России. Немецкий дипломат назвал более действенный способ
Что может отбить кремлю желание атаковать?
Эксглава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Фото twitter.com/ischinger A+A++
Украина сама может обеспечить собственную безопасность, если Запад и дальше будет финансировать ее армию после войны. Такое заявление сделал немецкий дипломат, эксглава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. “Мы, западные союзники, можем помочь сохранить армию, насчитывающую 400 — 500 тысяч военнослужащих будут иметь современное вооружение вместе с танками западного образца и тому подобное. Это лучшая гарантия безопасности для Украины”, — сказал Ишингер.
Идею немецкого дипломата обсуждаем с военным экспертом, полковником запаса ВСУ Олегом Ждановым и директором Центра внешнеполитических исследований ОПАД, военнослужащим ВСУ Сергеем Пархоменко.
— Как вы считаете, уместнее ли была бы финансовая поддержка нашей армии вместо письменных гарантий Запада? Да. Если бы у нас была мощная армия, если бы на протяжении последних восьми лет строили ее, у нас не было бы этой войны.
Если западные страны инвестируют в рост нашей экономики и восстановление после войны, то сделать армию сильной мы сможем и самостоятельно.
— Какой именно должна быть армия, чтобы никто не мог посягать на наши территории? О А. Жданов:
— Нам, прежде всего, нужно создать перспективную модель Вооруженных сил и закрепить соответствующие планы в законодательстве. Тогда будет понятно, как строить армию и сколько денег на это нужно.
За восемь лет, когда идет война, наибольший показатель расходов на армию у нас был 2,8% ВВП. Мы видим, к чему привела такая политика безопасности страны. Я считаю, что на начальном этапе (скажем, в первые пять лет) формирование новейшей армии нам стоит тратить и 10, и 20% ВВП.
Согласно международным рекомендациям, численность вооруженных сил должна составлять 0,8% — 0,4% численности населения. Если у страны есть такой сосед, как у России, то численность на уровне 1,5%, думаю, не будет лишней. То есть я согласен, что украинская армия должна насчитывать 400 mdash; 500 тысяч человек.
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● С. Пархоменко:
— По-моему, годами удерживать армию численностью до полумиллиона человек в Украине будет слишком большой нагрузкой на бюджеты западных государств. Здесь советую взять в пример Турцию, которая находится в геополитически нестабильном регионе. Численность турецкой армии составляет около 300 тысяч. Это государство, у которого население вдвое больше, чем в Украине. Туркам хватает этой армии, чтобы обеспечить собственную безопасность и вмешиваться в конфликты за пределами своей страны (Турция, как известно, участвует в боевых действиях в Сирии).
Для Украины 250 тысяч — достаточное количество с условием, что мы будем иметь еще полмиллиона резерва, который будет развернут в случае опасности.
— На что стоит сделать акцент, чтобы украинская армия стала мощнее?
● А. Жданов: — Нам нужны все рода войск. Но акцент можно сделать на ракетных войсках, авиации и противоракетной обороне. Вот три компонента, которые могли бы нам обеспечить безопасность. Ракетные войска — это возможность дистанционного поражения противника. Противоракетная оборона — это защита страны от вражеских ракет. Авиация — это помощь в ракетных ударах и в защите от ракет противника. Сухопутные войска я бы назвал не приоритетными, но важными в системе общей обороны.
Конечно, нам нужен также доступ к спутниковым системам. Ибо без разведки нет успеха. По-моему, Украина, которая является космическим государством с полным ракетным циклом (от конструирования до производства), должна иметь собственные разведывательные спутники. С С. Пархоменко: — После 2014 Украина взяла курс на создание собственных ракетных войск и системы ПВО. Но из-за работы российской агентуры в период с 2019 по 2021 год был провален госзаказ по ряду ключевых позиций ракетных программ и программ противовоздушной обороны. Именно эти два направления, а также воздушные силы следует укреплять. Тогда противник просто не будет желания атаковать, потому что будет знать, что ответ будет адекватным и страшным.