Письменные гарантии безопасности не спасут Украину от нового нашествия России. Немецкий дипломат назвал более действенный способ

magictr | 26.09.2022 | Политика | Комментариев нет

Что может отбить кремлю желание атаковать?

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Эксглава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Фото twitter.com/ischinger A+A++

Украина сама может обеспечить собственную безопасность, если Запад и дальше будет финансировать ее армию после войны. Такое заявление сделал немецкий дипломат, эксглава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. “Мы, западные союзники, можем помочь сохранить армию, насчитывающую 400 — 500 тысяч военнослужащих будут иметь современное вооружение вместе с танками западного образца и тому подобное. Это лучшая гарантия безопасности для Украины”, — сказал Ишингер. 

Идею немецкого дипломата обсуждаем с военным экспертом, полковником запаса ВСУ Олегом Ждановым и директором Центра внешнеполитических исследований ОПАД, военнослужащим ВСУ Сергеем Пархоменко. 

— Как вы считаете, уместнее ли была бы финансовая поддержка нашей армии вместо письменных гарантий Запада?  Да. Если бы у нас была мощная армия, если бы на протяжении последних восьми лет строили ее, у нас не было бы этой войны.

Если западные страны инвестируют в рост нашей экономики и восстановление после войны, то сделать армию сильной мы сможем и самостоятельно.

— Какой именно должна быть армия, чтобы никто не мог посягать на наши территории? О А. Жданов:

— Нам, прежде всего, нужно создать перспективную модель Вооруженных сил и закрепить соответствующие планы в законодательстве. Тогда будет понятно, как строить армию и сколько денег на это нужно.

За восемь лет, когда идет война, наибольший показатель расходов на армию у нас был 2,8% ВВП. Мы видим, к чему привела такая политика безопасности страны. Я считаю, что на начальном этапе (скажем, в первые пять лет) формирование новейшей армии нам стоит тратить и 10, и 20% ВВП.

Согласно международным рекомендациям, численность вооруженных сил должна составлять 0,8% — 0,4% численности населения. Если у страны есть такой сосед, как у России, то численность на уровне 1,5%, думаю, не будет лишней. То есть я согласен, что украинская армия должна насчитывать 400 mdash; 500 тысяч человек.

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● С. Пархоменко: 

— По-моему, годами удерживать армию численностью до полумиллиона человек в Украине будет слишком большой нагрузкой на бюджеты западных государств. Здесь советую взять в пример Турцию, которая находится в геополитически нестабильном регионе. Численность турецкой армии составляет около 300 тысяч. Это государство, у которого население вдвое больше, чем в Украине. Туркам хватает этой армии, чтобы обеспечить собственную безопасность и вмешиваться в конфликты за пределами своей страны (Турция, как известно, участвует в боевых действиях в Сирии). 

Для Украины 250 тысяч — достаточное количество с условием, что мы будем иметь еще полмиллиона резерва, который будет развернут в случае опасности. 

— На что стоит сделать акцент, чтобы украинская армия стала мощнее?

● А. Жданов: — Нам нужны все рода войск. Но акцент можно сделать на ракетных войсках, авиации и противоракетной обороне. Вот три компонента, которые могли бы нам обеспечить безопасность. Ракетные войска — это возможность дистанционного поражения противника. Противоракетная оборона — это защита страны от вражеских ракет. Авиация — это помощь в ракетных ударах и в защите от ракет противника. Сухопутные войска я бы назвал не приоритетными, но важными в системе общей обороны.

Конечно, нам нужен также доступ к спутниковым системам. Ибо без разведки нет успеха. По-моему, Украина, которая является космическим государством с полным ракетным циклом (от конструирования до производства), должна иметь собственные разведывательные спутники. С С. Пархоменко: — После 2014 Украина взяла курс на создание собственных ракетных войск и системы ПВО. Но из-за работы российской агентуры в период с 2019 по 2021 год был провален госзаказ по ряду ключевых позиций ракетных программ и программ противовоздушной обороны. Именно эти два направления, а также воздушные силы следует укреплять. Тогда противник просто не будет желания атаковать, потому что будет знать, что ответ будет адекватным и страшным.

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