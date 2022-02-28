Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

magictr | 28.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Пятые времена путинской войны : Киев стоит

фото Бориса Корпусенко

Столица Украины достойно выдерживает все нашествие российских оккупантов и воюет на всех фронтах. Благодаря мужественным защитникам, силам территориальной обороны, поддержке населения и безоговорочной вере в победу — Киев продолжает быть под контролем украинской власти. Фотокорреспондент «Вечернего Киева» делится кадрами с городских улиц. -d025a53.jpg» alt=»Пятые времена путинской войны: Киев стоит» />

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

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Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

П&rsquo ;вятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые сутки путинской войны: Киев стоит

Пятые времена путинской войны: Киев стоит

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фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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