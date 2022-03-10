Пятнадцатый день войны: как киевские рестораны готовят для ВСУ и терробороны
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фото Бориса Корпусенко
Каждый день тысячи военных получают готовые обеды от столичных заведений. Мы пообщались с брендом-шефом Андреем Северенчуком, который вместе с персоналом также помогает армии. -jaknbspkiyivski-restorani-gotujut-dlja-zsu-inbspteroboroni-eb54fe8.jpg» alt=»Пятнадцатый день войны: как&киевские рестораны готовят для ВСУ и теробороны» />
«Мы начали готовить для военных на третий день войны. Ежедневно готовим более 700 порций для военных. Не все воинские части имеют полевые кухни, поэтому обеды нужно доставлять в срок ежедневно. Работников-волонтеров находим через социальные сети или по знакомству. Меню готовых обедов меняется в зависимости от продуктов, которые доставляют спонсорские организации или приносят волонтеры. Так в первые дни войны мы готовили блюда, добавляя оливковое масло с трюфелями. Хотя крупы сейчас нужны гораздо больше. В дефиците также одноразовая посуда»,— рассказывает Андрей Северчук.
Кроме военных, обеды получают многочисленные переселенцы-беженцы, находящиеся в столице. Бренд-шеф Андрей Северенчук, известный созданием новых вкусов из локальных продуктов Киевщины, креативно подходит и к приготовлению обедов для военных, добавляя разнообразные приправы и соусы. Поэтому готовые обеды не только свежие, но и очень вкусные.
Работники-волонтеры помогают находить транспорт, чтобы вовремя привозить пищу в военные.
Фотокорреспондент Борис Корпусенко побывал на кухне в одном из киевских ресторанов и увидел, как готовятся горячие блюда для украинских защитников.
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»