Пяццолла и Вивальди: Лютеранская кирха приглашает на музыкальный уик-энд
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Кирха Святой Екатерины. Фото: Вечериний Киев
В кирхе Святой Екатерины начинается цикл концертов UNIVERSUM CLASSIC, недавно начатый двумя украинскими агентствами. В музыкальных вечерах примут участие известные музыканты и коллективы Национального дома органной и камерной музыки.
Художественный проект начнется концертом «Viva Piazzolla», посвященном творчеству знаменитого аргентинского композитора второй половины XX века Астору Пьяццоли (1921-1992), которому в этом году исполнилось 100 лет.
Астор Пьяццолла — один из немногих композиторов, который смог записать и выполнить на концертах почти все свои произведения. Только за последние 10 лет своей жизни композитор составил более 300танго, 50мелодий до кинофильмов, среди которых такие фильмы, как «Пираньи» (Луис Берланга), «Генрих IV» (Марко Белоккьо), «Свет» (Жан) » (Ален Жесуа), «Юг» и «Ссылка Гарделя» (Фернандо Соланас), а также музыку к театральным спектаклям и балетам.
В программе концерта «Viva Piazzolla», будут звучать Аргентинские Танго: «Café 1930», Танго для скрипки и контрабаса, «Chiquilin De Bachin», «Adiós Nonino», «Oblivion», «La Muerte del Ángel», и части цикла «Времена года в Буенос-Айе» Весна, лето, осень и зима.
В концерте принимает участие камерный ансамбль «Рависан» Национального дома органной и камерной музыки в составе: Олега Мороза (кларнет), лауреаты международных конкурсов Олег Дудниченко (скрипка), Артем Полуденный (виолончель) и приглашенные музыканты: заслуженный артист Украины Максим Сидоренко (фортепиано), заслуженная артистка Украины Екатерина Баженова (фортепиано) и лауреаты международных конкурсов Андрей Дубий (баян), Тимур Бабашин (контрабас).
Когда: 4 декабря 18:00
Афиша заката. Фото: Stage Art
Цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» часто сравнивают со знаменитым циклом скрипичных концертов «Времена года» Антонио Вивальди< /strong>, который принадлежит к самым популярным произведениям классической музыки. Послушать этот шедевр и другие произведения гениального Антонио Вивальди можно 5 декабря в исполнении камерного ансамбля «Киев» » Национального дома органной и камерной музыки Украины в составе: заслуженной артистки УкраиныАнны Нужи (виолончель), лауреатов международных конкурсов — Кирилла Шарапова (скрипка), Михаила Белича (скрипка), Наталии Кулебы ( альт), Инны Довбни (клавесин), Андрея <Васина (клавесин).
Коллектив, созданный в 1989 году, является победителем Международных конкурсов камерных ансамблей во Флоренции (Италия), Токио (Япония) и много гастролирует по Украине, Италии, Германии, Польше, Японии и Финляндии. text-align:justify;»>Когда: 5 декабря в 19:00
Где: Лютеранская , 22 (станция метро «Хрещатик»)
Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства
Напомним историю Лютеранской кирхи святой Екатерины, которая в свое время заменила сгоревшую деревянную кирку на Подоле.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»