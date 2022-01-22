Певица Мария Липинская: «Для артиста очень важно чувствовать гармонию в себе»
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Мария Липинская после концерта в костеле Святого Николая. Фото: Национальный дом органной музыки
За свою многолетнюю творческую деятельность, ведущая солистка Национального дома органной и камерной музыки, обладательница волшебного мецко-сопрано, заслуженная артистка Украины Мария Липинская завоевала любовь многих поклонников музыки благодаря неповторимому, глубокому тембру голоса, незаурядному артистизму.
Еще во время обучения в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, где она училась в классе профессора Галины Туфтиной, Мария Липинская стала солисткой Национального дома органной и камерной музыки Украины. Впоследствии получила звание лауреата Международного конкурса «Янтарный соловей».
По словам музыковедов, составляющие дарования Марии Липинской — бархатный голос, эффектная внешность, артистизм, постоянное стремление к самосовершенствованию и чрезвычайная работоспособность.
духовная музыка XVII-XVIII веков, песни, романсы, произведения современных композиторов.
В канун юбилейного концерта певицы, который состоится 22 января в Доме Ученых, «Вечер» Киев» мог лично пообщаться с Марией Липинской и узнать интересные страницы ее жизни и творчества.
Мария Липинская — ведущая солистка Национального дома органной и камерной музыки. Фото: Виктория Майстренко
-Мари, расскажите свои первые шаги в профессии. Когда Вы начали петь?
—Я пела еще с раннего детства, поэтому еще в Детском саду меня отобрали в известный детский хор «Щедрик», которому я посвятила 10 лет. Коллектив был широко известен во всех странах бывшего Советского Союза, за это время мы объездили с гастролями огромное количество городов Украины и других Республик.
Пели очень много репертуара, в том числе и классического. Хор «Щедрик» дал мне очень хорошую музыкальную подготовку, которая мне очень понадобилась в моей дальнейшей творческой жизни. является очень редким явлением. Потом, уже в старших классах, я училась в школе на Ольгинской, посещала также актерскую студию близ Октябрьского дворца, где кроме этюдов и монологов. пела в концертах.
Сначала хотела стать драматической актрисой, но потом все-таки выбрала музыку, поступив в 19 лет в Национальную музыкальную академию. /spivachka-marija-lipinska-dlja-artista-nadzvichajno-vazhlivo-vidchuvati-garmoniju-unbspsobi-f3cc651.jpg» alt=»Певица Мария Липинская: «Для артиста чрезвычайно важно чувствовать гармонию у соби»» />
Мария Липинская с детства мечтала стать артисткой. Фото из архива певицы
-Вашей творческой наставницей в консерватории была выдающаяся певица и профессор Галина Туфтина.
—Галина Афанасьевна всегда была для меня примером высокое служение искусству. Мне еще удалось петь с ней в концертах, когда она еще выступала на профессиональной сцене.
Это было просто незабываемо: выступать рядом с такой невероятно харизматичной артисткой, певицей мирового масштаба и класса. Поэтому, я пыталась перенимать от нее не только вокальную технику и мастерство, но и наблюдать за тем, как она держится на сцене… Очень важно, чтобы в годы обучения преподаватель был примером для молодого певца, потому что это очень мотивирует в стремлении.
Неповторимый голос певицы покоряет поклонников классического искусства. Фото из архива певицы
—Сейчас Вы сами преподаете в родной Альма-матер, обучая вокальному мастерству молодых певцов. Как Вы оцениваете себя в роли вокального педагога и как успехи Ваших учеников?
— Мне очень везет на хороших и талантливых учеников. Конечно, в процессе обучения возникают разные сложности не только вокальные, но и психологические препятствия, с которыми я также пытаюсь справиться. Чаще всего они касаются страхов публичных выступлений или скованности из-за нехватки сценического опыта…
На протяжении многих лет я изучаю еще психологию и это мне чрезвычайно помогает найти правильный подход к тому или иному студенту , потому что каждый человек индивидуален.
Также я дружу со своими бывшими учениками, внимательно слежу за их успехами в профессии и жизни. Некоторые из них будут выступать на моем Творческом вечере, например ЛиЦин — замдиректора Центра Конфуция Киеве, обладательнице прекрасного лирического сопрано, активно пропагандирующего в Украине культуру и обычаи своего народа.
С ученицами после конкурса «Новые лица». Фото из архива певицы
—В свое время Вы успешно пели в Национальной опере, но все же выбрали для себя камерное исполнительство.
— В Национальной опере пела в спектаклях «Царева невеста» Николая Римского-Корсакова и «Князь Игорь» Александра Бородина.
Опера является очень специфическим видом искусства. Это театр, большой коллектив, где каждый работает слаженно как часть единого механизма. В камерном искусстве меня, прежде всего, привлекала исполнительская свобода: я сама могу выбирать концертный репертуар, делать разноплановые концертные программы, больше экспериментировать, добавлять малоизвестные или современные произведения.
Кроме того, оперный репертуар для моего типа голоса не является таким широким и разноплановым, поэтому мне всегда было ближе к душе самое концертное исполнительство, тем более, что в Доме органной и камерной музыки есть прекрасные музыканты-инструменталисты, музыкальные коллективы и интересно сотрудничать.
С коллегами после выступления. Фото из архива певицы
-В сентябре прошлого года Национальный дом органной и камерной музыки постигла страшная трагедия: из-за пожара потерян уникальный орган, который на протяжении многих лет радовал киевлян своим звучанием. Где сейчас находят себя музыканты Вашего коллектива?
-Этот пожар — это ужасная трагедия, что стало сложным испытанием для нашего коллектива.
Но наша жизнь прекрасна тем, что человек даже в сложное время может найти что-то хорошее. Потеряв на неопределенное время нашу основную сцену, мы не сдаемся и концертируем.
Можно даже сказать, что у нас даже открылось второе дыхание, потому что за это время, мы с коллегами с большим успехом пели несколько концертов в Национальной Филармонии, Октябрьском дворце, Доме ученых…
Высокую популярность имеют также концерты наших музыкантов-инструменталистов, более сложная ситуация с нашими органистами, потому что на сегодняшний день в Киеве проблема с органом остается очень острой…
-Ваши концертные программы всегда насыщены разноплановой музыкой: от старинных арий до романсов, современных произведений и даже джаза. Есть ли у Вас какие-то новые творческие цели в предстоящих концертах?
— В этом сезоне мы с коллегами больше работаем над тематическим концертами. Сейчас активно готовимся с моей коллегой Иванной Плиш к проекту «ВЕЛИКИЙ КОНЦЕРТ МАЛЕНЬКИХ ШЕДЕВРОВ» в Национальной Филармонии Украины. Будем петь разноплановую музыку от старинной до современной в сопровождении камерного ансамбля «Киев». Посвящение в женщине», где представлены разные женские образы в музыкальном искусстве. Есть в планах также концерт музыки эпохи романтизма и еще много интересного.
Певица черпает вдохновение в простых и будничных вещах. Фото: Виктория Майстренко
-Что вдохновляет Вас на творчество?
-В разные периоды моей жизни я часто размышляла над этим вопросом, придя к выводу, что человек сам себя вдохновляет на творчество, потому что каждый из нас содержит в себе незаурядные ресурсы и потенциал, важно уметь их верно использовать.
Это то, что называют «роман с жизнью». Чрезвычайно важно то, как человек строит свою жизнь, как она использует свои ресурсы, потому что часто бывает, что человек имеет колоссальный потенциал, но всегда знает как его реализовать.
Прежде всего, следует наладить внутреннюю связь с собой, потому что согласитесь, трудно заявить о себе миру, если внутренне не чувствуешь гармонии. И наоборот, когда человек умеет правильно пользоваться собственными ресурсами, находится в гармонии по своему внутреннему «Я», то ему легко найти собственный источник вдохновения даже во совсем простых и будничных вещах.
На протяжении последних двух лет певица успешно ведет блог с советами для молодых артистов. Фото из архива певицы
-Кроме исполнительской и педагогической деятельности в последнее время Вы также ведете собственный блог, где выкладываете видеозаписи с советами для молодых певцов. Как появилась эта идея и какое место она занимает в Вашей творческой жизни?
— Во время первого локдауна, когда театры и концертные залы долгое время были закрыты, мы более чем на полгода были вынуждены отойти от наших творческих планов.
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По характеру я такой человек, который плохо воспринимает бездействие, поэтому, когда мой сын Дмитрий подсказал эту идею, я решила попробовать. Непросто было начинать, а со временем меня увлек этот процесс и это уже стало частью моей жизни.
Первые видео нашли хорошую поддержку среди моих коллег и молодых артистов. поняла, что такой контент очень важен в наше время. Сейчас я уже два года веду собственный блог, и уже вышла за пределы чисто технических или исполнительских проблем, посвящаю свои видеоролики разным важным для артистов и исполнителей вопросам.
Приятно, когда видео находят поддержку не только у моих студентов или коллег, но также и у обычных людей.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»