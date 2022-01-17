Петр Порошенко прилетел в Украину и встретился с поклонниками: фото
Петр Порошенко вернулся в Украину
Пятого Президента в« Жулянах» встретили тысячи собравшихся сторонников, чтобы предотвратить арест Порошенко за «государственную измену».
Несколько минут назад Петр Порошенко прибыл в Украину рейсом Варшава-Киев. Самолет приземлился в аэропорту «Киев» имени Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны»). Экспрезидента встретили тысячи сторонников, съехавшихся на аэродром со всей страны.
Отметим, что на паспортном контроле у Петра Порошенко забрали паспорт и некоторое время не отдавали. Наконец, документ вернули.
«Только на протяжении 15 минут правоохранителей пытались не впустить меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и издают незаконные указания силовикам. Все свои усилия направили не на защиту государства, а на борьбу с оппозицией. Ситуацию удалось решить только потому, что в составе пассажиров были журналисты, в частности главные редакторы изданий «Украинская правда» и «Левый берег», — отметил при возвращении Петр Порошенко.
Порошенко около 15 мин не отдавали документы
После этих слов бывший глава государства вышел к людям на улицу и выступил со сцены.
Напомним, люди сплачивались в «Жулянах» с утра. Как писал «Вечерний Киев», рядом со зданием аэропорта смонтировали сцену, обустроены также палатки с горячими напитками. В руках у людей транспаранты и плакаты с призывами «Руки прочь от Порошенко», «Украине нужен Порох», флаги Украины и «Европейской солидарности». У аэропорта много полиции. Колонна автомобилей с сторонниками экспрезидента выстроилась перед въездом в терминал. -znbspprihilnikami-foto-8b4d8a7.jpg» alt=»Петр Порошенко прилетел в Украину и встретился с поклонниками: фото» />
Экспрезидент выступает со сцены перед толпой поклонников
Отметим, что в Офисе генерального прокурора еще в декабре подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, а Печерский районный суд Киева разрешил задержать его, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 11:00, 17 января. Звучала информация, что это будет арест и залог в размере 1 миллиарда гривен.
Напомним, что в Украине Порошенко ждет судебное заседание по так называемому «угольному делу». Пятый президент стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействия деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР».
Во время выступления Порошенко в«Жулянах»
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»