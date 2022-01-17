Петр Порошенко прилетел в Украину и встретился с поклонниками: фото

magictr | 17.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Петр Порошенко вернулся в Украину

Пятого Президента в« Жулянах» встретили тысячи собравшихся сторонников, чтобы предотвратить арест Порошенко за «государственную измену».

Несколько минут назад Петр Порошенко прибыл в Украину рейсом Варшава-Киев. Самолет приземлился в аэропорту «Киев» имени Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны»). Экспрезидента встретили тысячи сторонников, съехавшихся на аэродром со всей страны.

Отметим, что на паспортном контроле у ​​Петра Порошенко забрали паспорт и некоторое время не отдавали. Наконец, документ вернули.

«Только на протяжении 15 минут правоохранителей пытались не впустить меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и издают незаконные указания силовикам. Все свои усилия направили не на защиту государства, а на борьбу с оппозицией. Ситуацию удалось решить только потому, что в составе пассажиров были журналисты, в частности главные редакторы изданий «Украинская правда» и «Левый берег», — отметил при возвращении Петр Порошенко.

Петр Порошенко прибыл& встретился с сторонниками: фото

Порошенко около 15 мин не отдавали документы

После этих слов бывший глава государства вышел к людям на улицу и выступил со сцены.

Напомним, люди сплачивались в «Жулянах» с утра. Как писал «Вечерний Киев», рядом со зданием аэропорта смонтировали сцену, обустроены также палатки с горячими напитками. В руках у людей транспаранты и плакаты с призывами «Руки прочь от Порошенко», «Украине нужен Порох», флаги Украины и «Европейской солидарности». У аэропорта много полиции. Колонна автомобилей с сторонниками экспрезидента выстроилась перед въездом в терминал. -znbspprihilnikami-foto-8b4d8a7.jpg» alt=»Петр Порошенко прилетел в Украину и встретился с поклонниками: фото» />

Экспрезидент выступает со сцены перед толпой поклонников

Отметим, что в Офисе генерального прокурора еще в декабре подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, а Печерский районный суд Киева разрешил задержать его, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 11:00, 17 января. Звучала информация, что это будет арест и залог в размере 1 миллиарда гривен.

Напомним, что в Украине Порошенко ждет судебное заседание по так называемому «угольному делу». Пятый президент стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействия деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Петр Порошенко прилетел в Украину и встр Поддержать Порошенко приехали из разных уголков Украины <p>Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.</p> <p>История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе. Впоследствии стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.</p> <p>Мэр Киева Виталий Кличко считает выдвижение подозрения Петру Порошенко в государственной измене политической борьбой, которая вредит всей стране.</p> <p><img class =

Во время выступления Порошенко в«Жулянах»

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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