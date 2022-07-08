Песков попытался объяснить слова президента о том, что Россия в Украине еще «ничего всерьез не начинала»
А между тем оккупаны не горят желанием воевать, бунтуют и стремятся поскорее убежать домой.
Фото: "Коммерсант" A A+ A++
Событие:В кремле заявили, что слова Путина, якобы в Украине РФ пока «ничего всерьез не начинала», означают, что войска России еще и близко не исчерпали своих возможностей. Об этом сообщил спикер кремлевского диктатора дмирий пеков.
Детали и комментарии: Напомним, 7 июля российский диктатор на встрече с фракциями государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще «всерьез не начинала» «войну против Украины, но «чем дальше, тем сложнее с москвой будет договориться».
По словам пескова, таким образом путин ответил на высказывания стран Запада о том, что Украина будет продвигаться на поле боя «до победы» .
«Он просто напомнил, что потенциалы абсолютно несравнимы. И потенциал россии настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована», — сказал он. цитируют спикера кремля российские СМИ.
И это, несмотря на огромные потери российских войск в Украине, которые Москва пытается восполнить путем снятия с хранения устаревшей советской техники и проведением тайной мобилизации. На войну даже отправляют осужденных. Как сообщает издание «Гордон», в России более 50 заключенных, удерживаемых в исправительных колониях №6 и №7 санкт-Петербурга, доставили в ростовскую область, дав им считанные минуты на собрание и отказав в звонках родственникам. Журналисты независимых российских СМИ утверждают, что заключенных доставили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях. В частности, из одной колонии ночью вывезли примерно 40, а из другой – 11 заключенных. По «случайному совпадению» в колонии в ту ночь выключили все телефоны, пишут «Важные истории». По данным этого издания, заключенных для отправки в Украину в петербургских колониях вербовали представители частной военной компании «Вагнер». За поездку на шесть месяцев в Донбасс им обещали деньги и амнистию, предупреждая, что «вернутся не все». Семьям погибших гарантировали выплатить по 5 миллионов рублей.
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А между тем военная разведка Украины обнародовала очередной перехват разговора россиянина со своей женой, свидетельствующий, что они не горят желанием воевать и хотят поскорее бежать домой.
«Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушение в русской армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: «У нас здесь «самострельщик» ногу себе прострелил. Наши команды – сучья просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состоя на психиатрическом учете». Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете», — передает телефону разговор украинская разведка.
В ответ жена рассказывает, что в сети видела видео, на котором оккупанты сидят за столом и жалуются о многочисленных нарушениях в 109-м полку. » Ротации нет, отпусков нет, отношение отвратительное, нас здесь считают скотом», — цитирует для мужчины слова из видео.