Пешеходов обязали носить светоотражающие элементы
Светоотражающие элементы стали обязательными для пешеходов, движущихся по проезжей части или обочине, в темное время суток
Пешеходов обязали носить светоотражающие элементы
В Украине пешеходы в темное время суток должны использовать светоотражающие элементы на одежде. Такое решение принял Кабмин на заседании 11 ноября.
Отмечается, что светоотражающие элементы обязательные для пешеходов, движущихся по проезжей части или обочине.
«Можно использовать ленты, наклейки, жилеты или в самом одежде должны присутствовать светоотражающие элементы», – говорится в решении правительства.
К сведению, в январе этого года трое народных депутатов от фракции «Слуга народа» зарегистрировали законопроект, который должен обязать всех участников дорожного движения в темное время суток носить светоотражающие элементы. Также законопроект устанавливал обязанности для водителей, велосипедистов и погонщиков животных в темное время суток или в условиях плохой видимости находиться на дороге в светоотражающих жилетах или крепить на одежду светоотражающие ленты или наклейки. За нарушение этих требований должен быть штраф в размере 510 гривен.
Напомним, 3 июня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, обязывающий Украинский носить светоотражающие элементы в темное время суток.