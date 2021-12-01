Первый день зимы: киевлян предупредили об гололедице
Фото: Борис Корпусенко
Зима почти по всей Украине началась снегом и гололедицей.
Сегодня в Киеве пройдет снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица. Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления, рассказывает синоптикиня Наталья Диденко. Температура воздуха хотя и ожидается низкой, однако серьезного мороза пока не будет: днем ожидается 0… +2°C.
Синоптикиня добавляет, что в четверг и пятницу, 2 и 3 декабря, потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.
В свою очередь столичная полиция обращается к водителям, чтобы были особенно внимательными за рулем: не забывали о поясах безопасности, соблюдали безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники).
Также из-за погоды могут ограничить въ езд крупногабаритного транспорта в город. Это позволяет уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»