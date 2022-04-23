Первые тюльпаны военной весны расцвели в Киеве на Майдане
Весна побеждает: на Майдане расцвели первые киевские тюльпаны. Фото: А.Самсонов
Их высадили прошлой осенью в честь Героев Небесной сотни. Часть цветов еще с зелеными бутонами, но возле Главпочтамта уже выгнулась красная волна расцветших тюльпанов.
Красные тюльпаны расцвели первыми, желтые — вскоре. Фото: О.Самсонов
В общей сложности этой весной ожидается цветение 100 тысяч тюльпанов разных оттенков красного, розового, желтого цветов. Их подарили украинской столице Нидерланды. alt=»Первые тюльпаны военной весны расцвели в Киеве на Майдане» />
Весна побеждает войну, как может… Фото: А.Самсонов
Кстати, в Нидерландах в этом году презентовали новый вид -желтые цветы вывели в честь Украины.
Мэр Киева поведал горожанам, что в столице соответствующие службы убирают улицы и парки и высаживают цветы, все готовятся к весне, однако у врага могут быть другие сценарии.
Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»