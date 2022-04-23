Первые тюльпаны военной весны расцвели в Киеве на Майдане

magictr | 23.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Первые тюльпаны в Киеве на Майдане /></p> <p>Первые тюльпаны расцвели в Киеве. Фото: О.Самсонов </p> <p>Первые тюльпаны уже расцвели на Майдане Незалежности в Киеве, это — подарок Нидерландов.</p> <p>На улице от 0 до+5 градусов по Цельсию, а первые ярко-красные покрыли клумбы на Майдане Незалежности в Киеве.</p> <p><img class=

Весна побеждает: на Майдане расцвели первые киевские тюльпаны. Фото: А.Самсонов

Их высадили прошлой осенью в честь Героев Небесной сотни. Часть цветов еще с зелеными бутонами, но возле Главпочтамта уже выгнулась красная волна расцветших тюльпанов.

Первые тюльпаны на Майдане

Красные тюльпаны расцвели первыми, желтые — вскоре. Фото: О.Самсонов

В общей сложности этой весной ожидается цветение 100 тысяч тюльпанов разных оттенков красного, розового, желтого цветов. Их подарили украинской столице Нидерланды. alt=»Первые тюльпаны военной весны расцвели в Киеве на Майдане» />

Весна побеждает войну, как может… Фото: А.Самсонов

Кстати, в Нидерландах в этом году презентовали новый вид -желтые цветы вывели в честь Украины.

Мэр Киева поведал горожанам, что в столице соответствующие службы убирают улицы и парки и высаживают цветы, все готовятся к весне, однако у врага могут быть другие сценарии.

Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»

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