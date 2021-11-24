Первой киевлянке-благодетельнице установили скульптуру на Подоле
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Галшка подписала дарственную на учреждение школы, из которой возникла Киево-Могилянская академия. Фото: Ольга Косова
Бронзовая минискульптурка стала 32-м творением проекта «Ищи».
На улице Ильинская, 8, на углу с улицей Братской, 14, появился бронзовый портрет знатной киевлянки Галшки. Он стал частью серии из пяти минискульптур, посвященных малоизвестным киевским меценатам.
Галшка Гулевичевна родилась около 1577 года и принадлежала к древнему украинскому шляхетскому роду Гулевичей из Волыни. Она была одной из первых киевлянок, пожертвовавших значительную часть своего имущества на благотворительность. Благодаря ее вкладу — своему имению на Подоле — была заложена основа для деятельности Киевской братской школы, которая впоследствии стала Киево-Могилянской академией.
Скульптура расположена рядом с местом, где находилась садыСкульптура Галшки расположена рядом с местом, где находилась усадьба, которую она пожертвовала для Киевского братства. В руке Галшка держит свиток — дарственную на землю для братства.
«Впервые скульптурка нашего проекта посвящена женщине, более того — первой киевлянке-благотворительнице, ведь именно так ее называют историки», — добавляет автор проекта «Ищи» Юлия Бевзенко.
Пять минискульптур, посвященных киевским меценатам.
Кроме Галшки Гулевичевны, бронзовые скульптурки создали еще нескольким киевским меценатам: семье Галаголину, Михаилу . Их установили еще на четырех локациях в центре Киева. Детальнее о них «Вечерний Киев» расскажет со временем.
Напомним, что сегодня также открыли минимакет Пешеходно-велосипедного моста. На нем размещены надписи с основной информацией об объекте, продублированные украинским и английским шрифтом Брайля. А за QR-кодом открывается информация с сурдопереводом для людей, которые плохо слышат.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»