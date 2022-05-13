Перевод Латвийским ТВ песен Depeche Mode на государственный язык стал позором. Видео
Слепое следование нормам законодательства о государственном языке обернулось немыслимым позором для Латвийского телевидения. 1 января телекомпания показала концерт известной британской группы Depeche Mode с синхронным переводом песен коллектива на латышский.
Видео, снятые зрителями прямо с экранов их телевизоров, разлетелись по соцсетям с возмущенными, а больше ехидными комментариями. Интернет-пользователи не против поддержки государственного языка, но не понимают, зачем доводить это до абсурда. «Хотел послушать великолепный концерт DM. Но услышал перевод. Так испортить надо уметь», «Только первый день года, а ЛТВ уже позаботилось о главном кандидате на номинацию «Глупость года – 2022», – высказались они.
Izcili drausmīgi — @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU
— Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022
Законы республики требуют использования в СМИ, тем более на государственном ТВ, исключительно латышского языка. За соблюдением этих требований пристально следит специально созданный Центр государственного языка, а их нарушения наказываются ощутимыми штрафами.