Перевод денег через терминал без идентификации: в Украине начали действовать новые правила
Вступил в силу “закон о одну гривну».
Фото Ярослава Станчака A A + A ++
Событие Сегодня вступили в силу изменения в статью 14 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения “, которые парламент принял 9 сентября. Ими предусмотрено, что меры финансового мониторинга не применяются в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.
Детали и комментарии До сих пор ограничения применялись при зачислении на счет наличных денег в сумме, меньше чем 5000 гривен. То есть финансовый мониторинг НЕ & nbsp; распространялся на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен, уже подлежал мерам финансового мониторинга, что приводило к неудобствам для пользователей платежными терминалами.
Нардеп Игорь Фрис говорит, что в предыдущем законе о финмониторинге нужно было изменить только одна формулировка: фразу “что меньше чем 5000 грн” на & nbsp; & Mdash; “Что не превышает 5000 грн”. “Это позволяет без проблем отправлять ровно 5000 грн финмониторинга. Всего три слова & mdash; но эти слова облегчат жизнь миллионам украинский”, & mdash; написал он в своем блоге на delo.ua. По словам Игоря Фриса, до сих пор ситуация доходила до абсурда. “Ведь все интерфейсы получения платежей стали ограничивать суммой 4999 грн. И при внесении, например, ровно 5000 грн появлялась остальные в 1 грн. Чтобы ее как-то вернуть плательщику необходимо было придумывать различные” схемы “. А это & mdash; излишнее количество” экранов “, которыми клиенту нужно было виртуально путешествовать. и, как следствие, много потерянного времени. Одно дело, если перевод получал ваш друг. Он может и простить 1 грн, которую получил из-за ограничений в терминале. Другое дело, если необходимо прислать точную сумму 5000 грн. Плательщик обязан был разбивать перевод на два: один & mdash, на 4999 грн, а другой & mdash; на 1 грн, платя в каждом случае комиссию. Вопрос этой 1 грн ломало мозг 13 млн украинском. Именно столько людей, по подсчетам экспертов, в течение года осуществляли подобные платежи “, & mdash; рассказал нардеп. & nbsp;
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По словам Игоря Фриса, часто можно услышать, что нужно увеличивать предел для финмониторинга. “Эта сумма (5000 грн & mdash; Ред.) Появилась, когда Украина присоединилась к Европейской конвенции по предотвращению легализации отмывания средств. В документе есть четкие суммы переводов, подлежащих финперевирци & mdash; примерно 200 евро. Поэтому наше государство и определила сумму в 5000 грн. Увеличение этого порога нарушит нормы и обязательства, которые мы подписали. поэтому европейские партнеры их не поддержат “, & mdash; убежден Игорь Фрис.
Напомним, закон о финансовом мониторинге вступил в силу в конце апреля 2020 года. Он предусматривает, что для пополнения счета через терминал или другой платежный устройство на сумму 5000 гривен и более, требуется идентификация лица. В то же время требования финмониторинга не распространяются на операции по оплате коммунальных услуг, налогов, штрафов и других обязательных платежей, погашение кредитов (до 30 тыс. Грн). А также & mdash; на & nbsp; снятие наличных со своего счета, оплату товаров и услуг банковской картой. Эти исключения относятся к категории безрисковых операций и не требуют процедуры идентификации даже при превышении суммы 5000 грн. & Nbsp;