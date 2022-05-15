Переселение открыло школу для украинских детей в Нидерландах. Там уже учатся 125 учащихся
Женщина говорит, что из Житомирской области дети приехали целыми классами.
Фото предоставлено Оксаной Олейник Украинские педагоги готовятся к занятиям, пока в школе продолжаются каникулы. A A+ A++ 37-летняя Оксана Олейник — жительница села Христиновка на Полтавщине. По специальности — психотерапевт, а по призванию — общественная активистка, которая до полномасштабной войны занималась культурными и образовательными. проектами. Когда же из-за боевых действий в Украине вынужденно оказалась за границей, не смогла сидеть без дела и там инициировала открытие украинской школы.
“24 февраля моя семья’я решила выезжать из села, потому что у нас не было ни грамма ощущения безопасности, — вспоминает Оксана Олейник. — Неделю пробыли с детьми во Львове (ребятам 7 и 10 лет), а затем отправились в Нидерланды. Одолели три тысячи километров и очутились в Дордрехте. Именно здесь осенью я проходила обучение в проекте медиации. Местные преподаватели пригласили меня сюда, когда началась война. Нидерландски я не владею, только начинаю изучать, однако здесь 98% людей общаются на английском, поэтому. проблем найти общий язык”.
Нидерланды охотно принимают беженцев из Украины, помогают им, говорит Оксана. Страна разбита на 12 зон, и для каждой определено количество лиц, которым могут предоставить временное убежище, еду. А вот с местом в образовательном учреждении — проблема.
“В стране общая проблема с нехваткой мест в школах, ведь не хватает учителей. Для детей из Украины нужно было искать какие-то новые решения, — говорит женщина. — И вот ректор Нидерландской бизнес-академии Ян ван Звитен, у которого я училась, говорит мне: делайте украинскую школу.
Я ответила: да, мы можем проводить какие-то занятия. А он говорит: Оксана, это должно быть полноценное обучение, ведь дети приезжают в стрессе, школьная рутина поможет им и сохранить уровень знаний и эмоциональное равновесие”.
Организовать украинскую школу решили при международном лицее Stedelijk Dalton Lyceum. Это упростило задачу, ведь через бюрократические процедуры открывать отдельное заведение — очень долго.
“Мы — департамент лицея, финансируемся им, но имеем свое отдельное трехэтажное помещение, оснащенное всем необходимым для обучения, — говорит украинка. — На работу приняли уже 11 педагогов-украинцев, десять из которых стали переселенцами из-за войны. Они были в разных уголках Европы, но все переехали на работу сюда”.
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Преподают в школе несколько предметов: украинский язык, математику, биологию, географию, драму (музыку), искусство, дизайн и технологию, психологию, социальные науки (как устроено здешнее общество), английский язык и скоро будет еще 4 часа в нидерландский. Их будет вести местный учитель.
Когда запустили школу, 4 апреля, в ней было семьдесят учеников. Сегодня же — 125.
“Это юноши и девушки 12 лет — 17 лет, — говорит Оксана Олейник. — Больше детей — из Киевской и Житомирской областей. Собственно, с последней сюда приехали дети целыми классами, ведь раньше контакты с местной школой. Также у нас есть ученики из Мариуполя, Краматорска, Одесщины. Ежедневно дети занимаются с 9 до 15 часов — с перерывом на обед. У них нет бумажных учебников, но в каждом классе — большой экран, на котором их транслируют. Все учебные материалы можно распечатывать. Школа закупила канцелярию для учащихся, ведь здесь она достаточно дорогая…”
Школа в Дордрехте планирует работать до конца учебного года — 8 июля.
После же, если ситуация в Украине не улучшится, проект готов продолжить еще на год. Однако в таком случае здесь начнут преподавать по местной программе, а ученикам придется сдавать тесты, как нидерландским детям.
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