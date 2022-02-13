Переселенцы теперь могут обращаться к депутатам Киевсовета за материальной помощью

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

обращаться к депутатам Киевсовета за материальной помощью

Переселенцы преимущественно живут в общежитиях. Фото: Борис Корпусенко

До недавнего времени такую ​​помощь вправе были получать только киевляне.

Киисовет принял решение, касающееся поддержки внутренне перемещенных лиц в Киеве.

А именно, городские депутаты предоставили. им возможность получать материальную помощь из своих депутатских фондов.

Об этом в интервью «Вечернему Киеву» сообщил депутат Киевсовета. секретарь постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Василий Попатенко

«Согласно положению, такую ​​материальную помощь могли получать только киевляне. Поэтому мы подготовили соответствующий проект решения (и Киевсовет уже его утвердил), чтобы внутренне перемещенные лица также входили в перечень людей, которые могут получать помощь из депутатских фондов», — подчеркнул Василий Попатенко.

Итак, уже почти пол года внутренне перемещенные лица имеют юридическую возможность подать к своему городскому депутату предусмотренный Порядком пакет документов для выделения материальной помощи. территории города.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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