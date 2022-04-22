Переосмысление наследия: в киевском музее Булгакова сделают новую экспозицию
В киевском музее Булгакова сделают новую экспозицию. Фото: Борис Корпусенко
Музей планирует сместить акценты творчества Булгакова с романа «Белая Гвардия» на главные произведения: романы «Мастер и Маргарита» и «Собачье Сердце»
«Сегодня, когда Украина страдает от российской агрессии, когда гибнут наши солдаты, дети и женщины, когда разрушают наши города и пытаются уничтожить украинцев как нацию, мы понимаем необходимость заново переосмысливать наследие, потому что самое культурное достояние должно восстановить жизнь Украины после войны». отмечают в музее.
По своему происхождению писатель Булгаков — россиянин, рожденный, как все его братья и сестры, в Киеве, где он прожил большую часть своей жизни. В Киеве Булгаков окончил гимназию, Киевский университет св. Владимира, работал в киевских госпиталях Красного Креста, имел частную практику на Андреевском спуске, 13, где читал родным свои первые рассказы. Дом, где расположен музей, — последний киевский адрес писателя. Здесь он вместе со своей семьей жил 13 лет. Именно это здание станет героем его первого романа «Белая гвардия».
«Киев того времени — это имперский город, где господствовали соответствующие нарративы и идеалы. Булгаков в этом смысле — ребенок своей семьи и города. Соответствующее окружение, украинофобские тенденции — все это мы видим в его романе „Белая гвардия“, пьесе „Дни Турбиных“ и рассказах, связанных с романом „Белая Гвардия“, — объясняют в музее. — С тех пор, как был написан роман „Белая гвардия“ прошло 100 лет, но именно имперское отрицание самого существования страны, ее языка и культуры привели к сегодняшней войне с Россией. Поэтому, с одной стороны, роман „Белая Гвардия“ — это часть нашей истории, сложного процесса становления и построения страны, с другой — это пренебрежение к Украине болезненное и оскорбительное особенно в такой трудный период нашей борьбы за ее существование».
С учетом этого, музей решил сделать реэкспозицию и сместить акценты творчества Булгакова с романа «Белая Гвардия» на главные произведения: романы «Мастер и Маргарита» и «Собачье Сердце». Эти произведения не зря были запрещены в Советском Союзе. «Мастер и Маргарита» впервые вышел в полном объеме без купюр только в 1972 году, а повесть «Собачье Сердце» только в 1987 году.
В этих произведениях писатель борется с советской властью своим единственным оружием — словом. Его сатира высмеивает само устройство «советского рая», его абсурдность, жестокость, отсутствие прав человека на личную жизнь, свободу слова и волеизъявление.
«Музей Булгакова — это украинский музей, который открыл свои двери в первые годы независимости нашей страны. Булгаков — известный в мире писатель. Наш музей принимает много гостей из разных городов и стран. Когда к нам придет победа, весь мир захочет увидеть страну, которая так самоотверженно борется за свою независимость. Наш музей сделает все, чтобы наши гости увидели правдивую историю и место писателя Булгакова в истории Киева, отмечают в музее. — Булгакова называют выдающимся киевлянином не только из-за его места рождения, а в первую очередь из-за его ментальной и душевной связи с Киевом. Он был полностью сформирован как личность, как писатель именно в Киеве, и в своих произведениях постоянно возвращается в родной город. Киев — его альма матер. Существование Музея Булгакова в современной Украине — это доказательство нашего демократического пути к европейским ценностям и истокам мировой культуры».
Литературно-мемориальный музей М. Булгаковаоснован и открыт для посетителей 1989 года как филиал Музея истории Киева. Под музей передали дом № 13 на Андреевском спуске, где раньше — 1982 года, была установлена мемориальная доска Булгакова (скульптор Л. Кущ, архитектор Б. Кравчук). Именно здесь с 1906 по 1919 годы жила семья профессора Киево-Могилянской Академии Афанасия Булгакова (отец Михаила Булгакова). В этом здании прошла юношеская и студенческая жизнь Булгакова. Сюда он также вернулся из фронта Первой мировой войны. В этом доме работал врачом и принимал пациентов. Здесь же читал свои первые рассказы. Именно этот дом стал центром сюжета первого романа Булгакова «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных». Основной коллекции музея стали 47 предметов Михаила Булгакова, собранные за долгие годы киевским инженером (а впоследствии — первым директором музея). Кончаковским) и несколько сотен книг, журналов, программ, театральных билетов и писем сестры Булгакова. В настоящее время коллекция музея насчитывает до 4000 мемориальных предметов. Некоторые экспонаты были доставлены из-за границы. Основная экспозиция музея открылась в 1993 году. 20 лет киевский музей был единственным музеем Булгакова в мире.
Напомним, столичные музеи в условиях военного положения не принимают посетителей. На сегодняшний день музейные экспозиции разобраны, а экспонаты упакованы и перемещены в безопасные места.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»