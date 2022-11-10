Переговоры с РФ после увольнения Херсона: кто и зачем может склонять Зеленского к диалогу с Москвой?
Появились мнения, что Киев может возобновить диалог с РФ после тактической победы Украины на юге. Так, по информации итальянской газеты LA Republica, считают НАТО и ЕС.
Фото УНИАН A A+ A++ У западных партнеров якобы есть два основания побуждать Киев к диалога с Москвой. Во-первых, чтобы не дать России применить ядерное тактическое оружие, чего очень боится Польша, ближайший в военном смысле союзник США в ЕС. Во-вторых, Штаты вроде бы не заинтересованы в полном поражении России, потому что тогда она может перейти под контроль Китая. А усиление роли Пекина, мол, не предвещает ничего хорошего.
Кстати, ранее американское издание Washington Post сообщало, что администрация президента Джо Байдена частно просит Владимира Зеленского продемонстрировать, что он открыт к переговорам. Потому что отказ от диалога с Путиным якобы вызвал обеспокоенность в тех частях Европы, Африки и Латинской Америки, где из-за войны войны в Украине слишком возросла стоимость горючего и продовольствия.
Ситуацию анализируем вместе с директором Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимиром Фесенко и политологом Михаилом Басарабом.
— Что могут означать месседжи о настоянии Запада на переговорах между Путиным и Зеленским?
● В. Фесенко:
— Пока нет официальных заявлений от НАТО или ЕС о необходимости переговоров. Есть только публикации в разных медиа. Это свидетельствует либо о том, что определенные политики высказывают свои мнения неофициально, либо о манипулятивных политтехнологиях, которые частично могут поступать и от России.
В то же время, советую обратить внимание на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях начинать переговоры с Россией. Это заявление подтверждает позицию, не раз озвученную на разных уровнях и в США, и в ЕС.
Что касается публикации в Washington Post, то речь не идет о том, что США давят на Украину с требованием начать переговоры с Россией. Вашингтон советует Киеву отказаться от чрезмерной категоричности, чтобы не было проблем в отношениях со странами, которые опасаются затягивания войны и экономических проблем, обусловленных ею.
Итак, на нынешнем этапе речь идет об информационной тактике, а не о политическую позицию или давление с требованием начать переговоры.
— Возможны ли все-таки переговоры с Россией, когда Украина укрепит свои позиции?
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● М. Басараб:
— Все решается в поле боя. И только наши вооруженные силы будут иметь решающий голос в этом вопросе. Запад может сколь угодно давить на парламент, на Кабмин, на Офис Президента, даже на Генеральный штаб. Но борются не отдельные лица и не отдельные руководители. Отпор агрессору дает вся Украина, вся нация, все Вооруженные силы, вплоть до рядового. В В. Фесенко: В В. Фесенко— Сегодня я не вижу очевидных предпосылок для изменения позиции Запада относительно необходимости начать переговоры с Россией. Но подобная ситуация может возникнуть. Не теперь и, думаю, не раньше, чем через год. И это только в том случае, если война затянется и зайдет в тупик: если будет равновесие на фронтах, если будет значительный риск новых больших потерь и серьезных экономических проблем.
— О чем может идти речь на этих переговорах?
— О прекращении боевых действий, не больше. На сегодняшний день о мирных переговорах с Россией речь не идет, потому что нет предмета для договоренностей и нет даже теоретической возможности для достижения какого-то компромисса. Позиции Киева и Москвы принципиально разнятся. Россия не будет возвращать нам территории, которые присоединила к своему составу официально, а мы не можем согласиться на то, чтобы эти территории стали частью РФ. Переговоры были, есть и будут по конкретным вопросам: по увольнению или обмена пленными, о возвращении тел погибших, о продлении “зернового соглашения”, о мерах безопасности вокруг Запорожской АЭС и т.д. В перспективе, повторяю, могут быть переговоры о прекращении боевых действий, но не мирные переговоры!
Назову вероятный приемлемый вариант для Украины: если наши войска освободят все оккупированные Россией территории, то могут быть договоренности о прекращении боевых действий действий по линии границы по состоянию на 1991 год. Это было бы перемирием на неопределенное время. Кстати, многие войны заканчивались именно таким путем, без мирного договора. В качестве примера: советско-японская война 1945 года или Корейская война 1950 — 1953 годов.