Передать показатели счетчиков воды в столице нужно до конца месяца
Учетные системы принимают показатели до 31 марта
«Киевводоканал» информирует, что передать показатели счетчиков для начислений за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу необходимо до3
Именно к указанному периоду учетные системы будут принимать показатели за расчетный месяц март. Все показатели счетчиков, которые будут предоставлены позже, будут учтены в следующем расчетном месяце.
«Мы искренне благодарны каждому из вас за то, что даже при таких сложных обстоятельствах вы находите возможность передавать нам показатели счетчиков и платить за услуги», — отмечают в «Киевводоканале».
Показатели квартирных счетчиков можно передать дистанционно следующими способами:
— на сайте «Киевводоканала», нажав «Предоставить показатели»;
— через «Личный кабинет» на сайте Киевводоканала;
— по телефону контакт-центра Общества 202-02-02;
— через мобильный приложение «Киевводоканал цифровой»;
— с помощью мобильных приложений и чат-ботов Viber и Telegram.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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