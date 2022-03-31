Передать показатели счетчиков воды в столице нужно до конца месяца

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Передать показатели воды в столице нужно до конца месяца

Учетные системы принимают показатели до 31 марта

«Киевводоканал» информирует, что передать показатели счетчиков для начислений за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу необходимо до3

Именно к указанному периоду учетные системы будут принимать показатели за расчетный месяц март. Все показатели счетчиков, которые будут предоставлены позже, будут учтены в следующем расчетном месяце.

«Мы искренне благодарны каждому из вас за то, что даже при таких сложных обстоятельствах вы находите возможность передавать нам показатели счетчиков и платить за услуги», — отмечают в «Киевводоканале».

Показатели квартирных счетчиков можно передать дистанционно следующими способами:

— на сайте «Киевводоканала», нажав «Предоставить показатели»;

— через «Личный кабинет» на сайте Киевводоканала;

— по телефону контакт-центра Общества 202-02-02;

— через мобильный приложение «Киевводоканал цифровой»;

— с помощью мобильных приложений и чат-ботов Viber и Telegram.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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