Перед столичным судом предстанет молодой человек, который во время стажировки ограбил учреждение

magictr | 21.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Перед столичным судом предстанет новолуние, который во время стажировки ограбил учреждение

Перед судом предстанет новолуние, который во время стажировки ограбил учреждение. Фото: сеть Интернет

На такое преступление, молодого человека натолкнули немалые долги.

К правоохранителям за помощью обратился владелец учреждения на улице Михаила Максимовича. Мужчина сообщил о том, что в офисе при неизвестных обстоятельствах исчезли четыре ноутбука. На место происшествия срочно прибыли следователи, опросили заявителя и проанализировали видео с камер наблюдения.

Кроме того, оперативники установили круг лиц, которые имели свободный доступ к офису. Оказалось, что к совершению кражи техники причастен 22-летний житель Киевщины, который проходит стажировку.

Перед столичным судом предстанет молодой человек, который во время стажировки ограбил учреждение

22-летний житель Киевщины< Правонарушитель открыл кабинет, забрал четыре ноутбука и сдал их в ближайший ломбард. Свой поступок аргументировал тем, что таким способом пытался расплатиться с долгами. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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