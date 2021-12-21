Перед столичным судом предстанет молодой человек, который во время стажировки ограбил учреждение
Перед судом предстанет новолуние, который во время стажировки ограбил учреждение. Фото: сеть Интернет
На такое преступление, молодого человека натолкнули немалые долги.
К правоохранителям за помощью обратился владелец учреждения на улице Михаила Максимовича. Мужчина сообщил о том, что в офисе при неизвестных обстоятельствах исчезли четыре ноутбука. На место происшествия срочно прибыли следователи, опросили заявителя и проанализировали видео с камер наблюдения.
Кроме того, оперативники установили круг лиц, которые имели свободный доступ к офису. Оказалось, что к совершению кражи техники причастен 22-летний житель Киевщины, который проходит стажировку.
22-летний житель Киевщины< Правонарушитель открыл кабинет, забрал четыре ноутбука и сдал их в ближайший ломбард. Свой поступок аргументировал тем, что таким способом пытался расплатиться с долгами. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничение свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»