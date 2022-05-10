Пентагон получил доказательства депортации украинцев в Россию
Министерство обороны США получило доказательства того, что российские военные принудительно вывозят людей из Украины в Россию.
Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
"Мы отчетливо видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в Россию. У нас есть признаки того, что украинцев против их воли вывозят в Россию", — сказал Кирби.
Он осудил этот "бессовестный поступок" РФ. При этом представитель Пентагона не назвал общее количество депортированных в Россию украинцев. -left»>Ранее, 9 мая, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла на свою территорию более 1,185 миллионов украинцев, из них 200 тысяч детей.
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Что известно
- В апреле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что Россия принудительно вывезла более одного миллиона граждан Украины «без участия украинских властей».
- По данным вице-премьера Ирины Верещук, в плену РФ находятся около 700 украинских военных и более тысячи гражданского населения, из них более 500 женщин.
- По информации Минсоцполитики Украины, Минпросвита РФ готовит проекты нормативных актов, которые позволят передавать детей-граждан Украины, принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий, в семьи россиян.