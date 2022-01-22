Пенсионеру, который два дня насиловал девушку, избрали меру пресечения
Подозреваемому грозит 10 лет заключения. Фото из открытых источников
Дарницкий райсуд Киева избрал 62-летнему насильнику безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.
Пенсионер подозревается в изнасиловании 25-летней киевлянки и незаконном содержании против нее. Интересно, что ранее Дарницкий райсуд отпустил этого мужчину, обвиненного в совершении аналогичного преступления, под залог в 40 тысяч гривен.
А тот снова отправился на «охоту». 16 января мужчина познакомился в магазине с 25-летней девушкой, которая искала туалет. Добрый дедушка предложил воспользоваться туалетом в его квартире на Харьковском шоссе, которая находится рядом.
Девушка согласилась и оказалась в плену, продолжавшемся два дня. Ее гражданский мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении человека. Тем временем пенсионер связал руки девушки и изнасиловал. Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, киевлянка пыталась сопротивляться, поэтому подозреваемый ее бил, душил и поджигал волосы.
Муж отпустил свою жертву только 18 января. Девушка сразу обратилась в полицию. Насильника задержали. Им оказался уроженец Умани Черкасской области. В квартире, где жил, провели неотложный обыск. Правоохранители нашли там личные вещи девушки, веревку, которой он связывал свою жертву и другие вещественные доказательства.
Насильнику грозит до 10 лет заключения. Досудебное расследование осуществляет Дарницкое управление полиции.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»