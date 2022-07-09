Пенсии и субсидии будут. Рада увеличила расходы бюджета этого года почти на 81 миллиард гривен
Часть средств также получат фермеры и местные общины.
Фото из сообщения НБУ в Facebook A A+ A++
Событие: < /strong>Сегодня, 9 июля, Верховная Рада внесла изменения в закон «О Госбюджете Украины на 2022 год». Документ, поддержанный 244 нардепами, предлагает увеличить общие расходы из казны на 80,9 млрд грн, сообщила нардепка Елена Шуляк в Telegram.
Детали и комментарии: По ее данным, основную часть средств — 73,8 млрд грн. — получит Минсоцполитики на финансирование бюджетных программ В частности, для предоставления ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (32,4 млрд грн) и для обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефициту средств Пенсионного фонда (32 ,3 млрд грн).
«Критически важно сейчас поддержать бизнес, который будет платить налоги. Для этого мы выделили 1,5 млрд. грн. на финансирование новой бюджетной программы поддержки фермерских хозяйств. Еще 4 млрд. грн. пойдут в Фонд развития предпринимательства», — рассказала депутат. Также часть средств (1,6 млрд) будет направлена на субвенцию местным бюджетам для восстановления нанесенных оккупантами разрушений. По словам Шуляка, сбалансировать расходы предлагается за счет 79,4 млрд грн внешних и внутренних заимствований, а также из средств помощи ЕС. То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга. Напомним, по данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае по сравнению с апрелем выросла на 3,6% — до $101,44 млрд.
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На сегодняшнем правительственном заседании был одобрен проект грантового соглашения на $1,7 млрд от Целевого фонда, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Деньги пойдут на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Грант будет привлекаться на безвозмездной и безвозвратной основе в государственный бюджет Украины. «Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров», — отметил глава Кабмина.
Еще одна хорошая новость. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил в Twitter, что США предоставит около $368 миллионов дополнительной гуманитарной помощи Украине. По его словам, эта сумма выделена для поддержки людей как внутри страны, так и беженцев, вынужденных покинуть Украину из-за войны.