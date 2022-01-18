Пейзажи с птицами: в столице продолжается камерная выставка Анатолия Криволапа
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Работы мастера завораживают цветами
К 20 января в галерее Триптих можно рассмотреть 7 небольших пейзажей художника, созданных в 2012-2020
. >Анатолий Криволап является мастером украинской нефигуральной живописи и пейзажа. Его картины узнаваемы благодаря монохромности и ярким цветам. Украинские пейзажи стали визитной карточкой автора.
Свои цвета и их передачу художник 10 лет искал путем творческой лаборатории в своей мастерской. Каждый цвет и их сочетание — определенная эмоция, передаваемая и зрителям. kamerna-vistavka-anatolija-krivolapa-a4255fe.jpg» alt=»Пейзажи с птицами: в столице продолжается камерная выставка Анатолия Криволапа» />
«Чистая краска — самая большая эмоциональная сила. Это легко представить — покрасьте стену в черный. белый, красный или зеленый цвет — и вы почувствуете, как эта сила действует на психику, на эмоции. Цвета можно сравнить с музыкой: они могут быть в гармонии, быть никакими друг к другу и „кричать“, быть несовместимыми. Так что главное было найти систему, своеобразный камертон. Интуитивно ее овладевали наиболее одаренные художники, имевшие врожденное чувство цвета», — рассказывает Анатолий Криволап.
Особенностью представленных пейзажей, среди которых «Вечернее поле», «Вечернее озеро», «Утро», из серии «Крым. Гурзуф», есть присутствие птиц. По словам автора, птицы дополняют настроение пейзажа динамикой поэтического образа. vistavka-anatolija-krivolapa-aecf7e1.jpg» alt=»Пейзажи с птицами: в столице продолжается камерная выставка Анатолия Криволапа» />
«Люблю посидеть на одиночестве, созерцая природу — отключить мысли и открыть „эмоциональные поры“, чтобы оно прошло сквозь меня, иногда до боли. Я не бегу сразу писать это поверхностное эмоциональное ощущение, а трансформирую его позже, в краски, — делится художник. — Все идет изнутри, нужно только настроить этот процесс. Меня удивляют художники, которые могут писать под музыку — если я включу музыку, то буду подсознательно иллюстрировать ее в работе. Я должен быть один. Смотрю на краски и внутри начинает что-то «крутиться». Это стопроцентная медитация». .jpg» alt=»Пейзажи с птицами: в столице длится камерная выставка Анатолия Криволапа» />
«Выставка картин Анатолия Криволапа „Landscape with birds“ в очередной раз показала, что чудо живописи заключается прежде всего в цвете. Наслаждение цветовой палитрой нашего гениального земляка в эти зимние, холодные, промозглые дни — это возможность отогреться сердцем и подбодриться», — отметила искусствовед Анна Владимирская.
Анатолий Криволап родился 11 сентября 1946 года в городе Яготине Киевской области. В 1976 году окончил Киевский государственный художественный институт, факультет живописи В 1992-1995 годах был активным участником группы художников «Живописный заповедник» Член Национального Союза художников Украины. Установил несколько мировых рекордов продаж современного украинского искусства на международном арт-рынке, в частности в 2013 картина «Лошадь. Вечер.» пошла на аукционе в Лондоне за более 186 тыс. долларов.
В 2011 году стал лауреатом общенациональной премии «Человек года» в номинации: «Художник года». 2012 года знаменательным событием в жизни художника стало вручение ему высшей государственной награды — Национальной Шевченковской премии за цикл картин «Украинский мотив». Цикл состоит из семи серий, посвященных обрисованию богатства и красоты украинской природы — от Крымских гор и Карпат до родных для художника пейзажей Киевщины.
Анатолий Криволап. Пейзаж с птицами.
Когда: до 20 января, график работы: с 12:00 до 18:00 Где: галерея Триптих Арт, ул. Десятинная, 13 до 20 января (включительно)
Вход свободный
Уже на этой неделе в Киевской картинной галерее открывается межмузейный выставочный проект Анатолия Криволапа «Ночь… Отпечаток времени». Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины ХIX, XX и XXI веков.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»