Педофилу из Оболонского района назначили наказание
Педофилу из Оболонского района назначили наказание. Фото: Алексей Иванов
Муж приставал к детям в лифте.
Недавно, Оболонский суд назначил наказание киевлянину, который сначала развращал девушек, а затем ограбил.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что этот инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда в полицию обратилась киевлянка и сообщила, что в подъезде многоэтажки неизвестный совершил развратные действия в отношении девятилетней дочери и ее подруги.
Правоохранители выяснили, что злоумышленник вошел в лифт за девушками и завез их на последний этаж, где заставил раздеться, фотографировал их и демонстрировал свой половой орган. Кроме того, он отобрал у потерпевших деньги и продукты. Меньше, чем за сутки оперативники задержали фигуранта.
Злоумышленнику инкриминируют наказание по статье— грабеж и развращение несовершеннолетних.
За совершенное киевлянин проведет пять лет и шесть месяцев в тюрьме.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»