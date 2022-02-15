Педофилу из Оболонского района назначили наказание

magictr | 15.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Педофилу из Оболонского района

Педофилу из Оболонского района назначили наказание. Фото: Алексей Иванов

Муж приставал к детям в лифте.

Недавно, Оболонский суд назначил наказание киевлянину, который сначала развращал девушек, а затем ограбил.

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что этот инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда в полицию обратилась киевлянка и сообщила, что в подъезде многоэтажки неизвестный совершил развратные действия в отношении девятилетней дочери и ее подруги.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник вошел в лифт за девушками и завез их на последний этаж, где заставил раздеться, фотографировал их и демонстрировал свой половой орган. Кроме того, он отобрал у потерпевших деньги и продукты. Меньше, чем за сутки оперативники задержали фигуранта.

Злоумышленнику инкриминируют наказание по статье— грабеж и развращение несовершеннолетних.

За совершенное киевлянин проведет пять лет и шесть месяцев в тюрьме.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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