Павел Дворский: «Простуды не боюсь, потому что у меня много действенных рецептов»
Народный артист Украины — о том, как борется со стрессом во время войны и что ему помогает быть в отличной форме.
Фото со страницы Павла Дворского в facebook A A+ A++ 69-летний певец и 69-летний певец композитор имеет собственные секреты хорошего здоровья. Знает, как простуду вылечить, и как детокс для организма устроить. Об этом и не только — в интервью “Экспрессу”.
— Павел, уже более семи месяцев продолжается полномасштабное вторжение. Как справляетесь негативным эмоциям? Что помогает успокоиться?
— Отлично помогает карпатский чай, который включает в себя, в частности, мяту, ромашку, руту, лесные ягоды. Чашечку на 25% заполняю этой вкуснотой и заливаю кипятком, настаиваю 15 — 20 минут, процеживаю и пью. Такой напиток бодрит, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, оказывает положительное влияние на настроение. Также п’ю чай из мелиссы — он тоже оказывает успокаивающий эффект.
А еще стараюсь находить и в интернете, и в газетах больше положительных новостей. Помогает общение с родными, друзьями. И главное — стараюсь быть нужным в это сложное время и воюю на своем творческом фронте. В каждую ноту, в каждый звук вкладываю любовь к Украине и украинцам.
— В октябре прогнозируют пик заболеваемости COVID-19. Как защищаетесь от вируса?
— Вакцинируюсь! Вот недавно с женой сделали бустерную прививку. Полагаю, что вакцина действительно защищает от наковыри. Кстати, после прививки чувствовал себя нормально. Коронавирусом не болел, думаю, именно благодаря тому, что вовремя вакцинировался.
Кронавирусом не болел, думаю, именно благодаря тому, что вовремя вакцинировался. < /p>
— Осень — это еще и сезон простуды. Есть рецепты, которые помогают побороть ее?
— Да, я собственно простуды не боюсь, потому что у меня много таких рецептов. Если простудился, полощу горло соляным или содовым раствором, нос закапываю луковым соком (несколько капель сока смешиваю с теплой водой).
Также 15 — 20 минут парю ноги в горячей воде, в которую добавляю немного сухой горчицы (но при повышенной температуре такая процедура – противопоказана). После этого хорошо растираю конечности, надеваю шерстяные носки и ложусь под одеяло. П’ю много чая — из малины, ромашки, мяты, карпатские сборы с медом и лимоном. День-два таких процедур — и я здоров!
А для профилактики ежедневно им по два зубчика чеснока.
— Как поддерживаете физическую форму?
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— В течение дня много гуляю на свежем воздухе, а утром и вечером, за два часа до сна, обязательно делаю зарядку — 15 раз отжимаюсь и 25 приседаю. Также работаю с эспандером (спортивный прибор. — Авт.). А лучший спорт для меня – mdash; выступления на сцене. Бывало, что во время концерта мог даже на килограмм похудеть!
— Как начинаете свой день?
— Из стакана воды с лимонным соком. Иногда добавляю еще щепотку йодированной соли, чтобы пополнить запасы йода в организме. Через 40 минут завтракаю. Также раз в три месяца устраиваю детокс: в течение недели натощак выпиваю ложку оливкового масла с соком лимона. Это средство способствует очищению печени, сосудов, а еще улучшает аппетит и работу кишечника.