Патрон – новая звезда Украины. Что стоит знать о собаках породы джек-рассел-терьер
Кинологи говорят: с ними нужно много гулять, а иначе будут проблемы.
Фото uk.wikipedia.org/wiki/Патрон_(пес) Пес-сапер не знает, насколько опасна его работа. Для него это просто игра. Нашел мину — получил вкусняшку или просто похвалу хозяина. A A+ A++
Четвероногий сапер покорил сердца украинцев. О чем следует знать, если планируете взять в дом собаку такой породы?
Песик Патрон, помощник черниговских спасателей, который с начала войны храбро ищет вражеские снаряды, стал героем телесюжетов, получил медаль “За отданную службу” и влюбил в себя сотни людей не только в Украине. Благодаря Патрону резко возрос спрос на породу джекрассел-тер, дети умоляют родителей взять в дом именно такого друга. Послушаем опытных кинологов: о чем следует узнать, прежде чем это сделать?“Прежде всего следует учесть, что джек-рассел-тер’еры — очень энергичны, — говорит Галина Гончарук, руководитель кинологического отряда ОО “Поисково-спасательная волонтерская ассоциация”. — Еще в начале прошлого века предки маленьких джек-расселей помогали британским охотникам охотиться на больших по размеру лисиц, поэтому у этих собачек довольно жесткий характер.
С таким суперактивным питомцем нужно много гулять, играть, чтобы он мог реализовать свою энергию врожденного охотника. Если хозяину это не удается, пес распространяет свою бешеную энергию на все вокруг, страдает, грызет мебель, обувь и может проявлять агрессию к людям. Мне неоднократно приходилось работать над коррекцией поведения джек-расселей, владельцы которых жаловались на то, что собачка неуправляемая и кусающаяся”.
“У этой собачки должно быть свое место — не в доме, а в квартире или доме, личное пространство, в котором он сможет отдохнуть, — добавляет Владимир Матвиенко, руководитель областного кинологического клуба “К-9”. — И еще — у этих собак очень лезет шерсть. Ваши диваны, ковры и одежда покроются шерстью трех цветов уже на следующий день после появления джек-рассел-тер’ера в доме…”
Впрочем, думаем, тех, кто влюбился в джек-рассел-тер&rsquo , это вряд ли остановит.
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Кстати
Интересный случай произошел на Николаевщине. Прибывший в Украину с оккупантами пес Макс начал работать в пользу Нацгвардии. В ее ряды бельгийскую овчарку передали жители Николаевщины, которые приютили собаку-беглеца. Животное уже усвоило основные команды на украинском языке.
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