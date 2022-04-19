Паспорт или пропуск: киевляне должны соблюдать ограничительные меры
Ежи на Майдане Незалежности. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве действует комендантский час и усилен контроль за соблюдением гражданскими лицами ограничительных мер.
С 17 апреля, комендантский час в столице действует 22:00 до 5:00 утра. В настоящее время киевляне должны строго соблюсти ограничительные меры.
Так, усилен контроль за соблюдением гражданскими лицами ограничительных мер по запрету передвижения во время комендантского часа на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверения личности. Об этом напоминают в Командовании сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В то же время усилят проверку документов в лиц, а в случае необходимости осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения.
Примут на жесткий контроль порядок проезда транспортных средств, во время действия комендантского часа, через блокпосты, посты пропуска и другие места ограничения движения, а в пределах города и Киевской области, по определенным пропускам.
Также городские власти пересматривают фортификаций сооружения на автомагистралях, на въездах (выездах) в пределах города Киева и Киевской области для того, чтобы увеличить пропускную способность автомобильного транспорта, чтобы избежать пробок, которые в дальнейшем могут повлиять на соблюдение выполнения ограничительных мер комендантского часа.
«Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, продолжаются проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения»,— сообщил мэр.
В настоящее время в Киеве уже более 2 миллионов жителей, тогда как в марте было 700 тысяч.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»