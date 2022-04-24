Пасха ночь в столице прошла спокойно, киевлянам напомнили о запрете пикников в лесах
Иллюстративное фото из открытых источников
В КГГА сообщили, что Пасха ночь против 24 апреля прошла спокойно, режиме онлайн-трансляций Город возвращается к установленному ранее комендантскому часу — с 22:00 до 5:00.
«Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты», — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.Он в очередной раз призвал водителей пропускать «скорую» и машины с гуманитарной помощью.
Также первый заместитель председателя КГГА напомнил, что на период действия военного состояния населению запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов — на окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.
«Обращаюсь ко всем горожанам. Призываю, будьте осторожны! Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — подчеркнул Николай Поворозник.
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Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев» »