Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом
Генеральный секретарь НАТО Энс Столтенберг объявил о намерении предоставить Украине больше оружия.
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Событие:Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии РФ против Украины и признала ее государством-террористом. Об этом заявил в Facebook народный депутат от фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Детали и комментарии: «Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации: такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации», — подчеркнул Чернев.
Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО. В резолюции содержатся также следующие предложения по Украине:
— увеличение поставок Украине вооружения;
— разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;
— создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.
20 ноября резолюция была согласована на комитетах ПА НАТО, информирует пресс-центр ассамблеи.
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К тому же генеральный секретарь НАТО Энс Столтенберг 21 ноября объявил о намерении предоставить Украине больше оружия, чтобы ускорить завершение войны. Об этом он заявил, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде. «Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом». переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры.Их результаты будут зависеть от силы на поле боя.Если мы хотим достичь результата, который является приемлемым для Украины и который позволит ей устоять как суверенной и независимой стране, лучшим путем для это оказание военной помощи для Украины. Так что если мы хотим приемлемого политического решения, мы должны предоставить больше военной помощи для Украины», — подчеркнул Столтенберг.
Он в очередной раз подчеркнул, что если президент РФ Путин прекратит воевать, то наступит мир, но если Президент Зеленский и украинцы перестанут бороться, то Украина перестанет существовать как независимое демократическое европейское государство. «Да, мы хотим переговоров. Но в то же время, мы хотим результата, который обеспечит существование независимой демократической Украины, и что грубое использование силы не будет вознаграждено», — сказал Столтенберг.
Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО. Аналогичные меморандумы Совет ратифицирует с 2015 года.