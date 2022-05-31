Парламент просит СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла, духовника Путина и других представителей русской церкви
За соответствующее постановление проголосовали 292 нардепа.
Фото из сообщения Андрея Смирнова в Facebook A A+ A++
События:Верховная Рада приняла постановление о наложении персональных санкций против восьми церковных деятелей российской православной церкви, сообщила в Facebook нардепка Юлия Клименко. За документ проголосовали 292 нардепа.
Детали и комментарии: ВРУ предлагает применить санкции против 16-го патриарха московского и всея Руси кириллу гундяева, митрополита Волоколамского Иллариона, протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Пороховского Тихона (известный как духовник путина и личность, приближенная к , протоиерея Артемия Владимирова, митрофорного проиерея Андрея Ткачева и русского православного богослова Алексея Осипова.
Авторы постановления отмечают, что деятельность этих лиц создает угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины. Среди предложенных санкций, которые могут быть применены к представителям рпц: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие.
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Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил в Facebook, что ВРУ выступила в роли инициатора санкций и обратилась в СНБО. «Далее — дело за Советом безопасности, который должен рассмотреть постановление и принять решение. В случае одобрения санкции вводятся в действие указом президента Украины. Такое решение вступает в силу с момента издания указа президента и является обязательным к исполнению. Согласно санкционному пакету, указанные московские попы не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Украины, а все их активы будут заблокированы.Возможно, это первый случай, когда мы имеем шансы отправить средства рашистской церкви на уничтожение самих рашистов.И сделаем для этого все. Украине приготовиться. Вы следующие!» — заметил Ярослав Юрчишин. По его словам, РПЦ и УПЦ МП за последние 8 лет проявили себя во всей красе. То они благословляют русские войска на войну против Украины, то держат дома оружие. «Чистенькие ФСБшники, идеологи русской церковной интервенции в Украине», — отметил нардеп.
Кстати, греческие медиа сообщили, что в шестой санкционный список ЕС также включен патриарх РПЦ кирилл как «ответственный за военные преступления в Украине». Вместе с виновниками резни в Буче и вероятной женой путина — Кабаевой.