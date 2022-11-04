Парламент принял важный закон по мобилизации и бронированию: кого не позовут на служу
Документ должен упорядочить процесс бронирования и сделать его прогнозируемым и менее бюрократизированным.
Событие :Сегодня парламент, наконец, принял долгожданный закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на службу во время мобилизации. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Детали и комментарии:«Два ключевых новшеств, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования: предоставление полномочий Правительства на разработку нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим и разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения», – отметил в своем сообщении парламентарий.
Закон предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период. и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задания, если это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных заказов.
Также документ предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях, производящих товары и оказывающие услуги оборонного назначения. Принятый закон позволяет проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Полномочия на разработку нового порядка и критерии бронирования предоставлены правительству.
«К сожалению, к этому законопроекту не были приняты поправки 5, 26 и 27. Я за них голосовал, но Совет не поддержал. Эти поправки имели целью распространить бронь на студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и докторантов дневной формы обучения и разработать механизм увольнения из рядов ВСУ и Теробороны в период военного положения данной категории граждан» прокомментировал принятый документ народный депутат Алексей Гончаренко.
Читайте также: «Россия подтвердила свой статус главного лжеца». В МИД Украины отреагировали на результаты проверки МАГАТЭ относительно «грязной бомбы»
Этот закон должен упорядочить процесс бронирования и сделать его прогнозируемым и менее бюрократизированным, отмечал в комментарии Forbes СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский.
Было бы оправдано. если бы Кабмин, прописывая новую процедуру бронирования, внес ИТ-отрасль в критически важные для экономики, считает директор по отраслевым вопросам компании N-iX Святослав Кавецкий.
Оба представителя ИТ-отрасли отмечают, что закон до сих пор никак не урегулирует вопросы ФЛПов и гиг-контрактов. Другие представители бизнеса надеются, что принятие нового закона сдвинет с места процесс бронирования, который сейчас фактически на нуле. «90% поступающих в Минобороны заявлений не проходят согласования, — рассказывает Forbes на правах анонимности юрист, консультирующий Офис президента. — Ситуация должна измениться с принятием нового закона, расширяющего перечень предприятий».