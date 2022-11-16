Парламент пятый раз продлил военное положение и общую мобилизацию
Также Зеленский провел очередное заседание Ставки.
Событие: Парламент продолжил действие военного положения в Украине, проголосовав за соответствующее постановление, поданное президентом. «За» — 294 нардепа. Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.
Детали и комментарии: Срок действия военного положения продолжается на 90 суток. с 21 ноября 2022 года по 19 февраля следующего года. В этот период продлен и срок проведения общей мобилизации. За решение проголосовали 297 народных избранников. Напомним, 8 ноября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона о продлении военного положения и мобилизации.
В Украине введение военного положения предлагается СНБО, согласен президентом и утверждается решением ВРУ. В ответ на полномасштабное вторжение РФ военное положение в Украине было введено с 24 февраля на всей подконтрольной Украине территории сроком на 30 суток. «Это уже пятое голосование парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня. В этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал глава СНБО Алексей Данилов)», — написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Согласно законодательству, военное положение предусматривает ряд ограничений, таких как введение комендантского часа, запрет массовых акций и выезда за границу мужчинам призывного возраста. Нельзя изменять Конституцию и переизбирать президента.
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В рядах Сил обороны хватает людей, поэтому в Украине пока не планируют вводить дополнительную волну мобилизации. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте. «Мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий, и мы с вами, в принципе, должны быть готовы к развитию всех этих сценариев», — отметила она.
В Украине нет проблем с мобилизацией, заявил в конце октября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире одного ток-шоу. Он проинформировал, что «мобилизация идет по плану», и сейчас идет ее третья волна. Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, Данилов уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки. «Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет», — заверил он.
Также сегодня, 16 ноября, президент провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщил Офис президента в Facebook. Участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак. Также обсуждалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины. Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий.