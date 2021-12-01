Парки «Прибрежный» и «Орленок»: что там будет
На искусственном холме будет арт-зона. Фото Киевзеленстрой
В следующем году в парке «Орленок» продолжатся работы по капремонту, а парк «Прибрежный» уже посещают киевляне.
Парк «Орленок» принимает большое количество посетителей разных возрастов, поэтому для молодежи нужно разнообразить зоны активного отдыха.
Поэтому здесь будут устраивать больше разных локаций, в частности новые детские и спортивные площадки, а для детей постарше — современный памп-трек — специальную трассу с перепадами высоты и склонами, на которой можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтах.
По словам заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа, город продолжит работу над общественными пространствами района, где киевляне могли бы с удовольствием гулять и куда бы приводили своих детей. Он направил депутатское обращение, чтобы в 2022 году предусмотреть в бюджете Киева средства на реконструкцию и благоустройство еще одной очереди парка «Орленок». При достаточном финансировании удастся воплотить следующее: помимо памп-трека, оборудовать дорожки с ФЭМ-покрытия и ограждения, провести озеленение парка и установить полив, обустроить детские и две спортивных площадки, установить аэратор для озера, а также освещение.
Парк «Прибрежный». Фото Киевзеленстрой
Спортивные снаряды уже на своем месте
Площадка для силовых упражнений
Между тем парк «Прибрежный» в заливе Берковщина постепенно меняется и набирает очертания настоящей зоны отдыха.
Здесь проложили дорожки, установили скамьи, урны, габионные укрепления берегов, с помощью геопластики сделали искусственный озелененный холм, где обустроят уникальную детскую фотозону, установлены спортивные элементы, устраивается газон и высажены. По информации Киевзеленстроя, в парке поставили спортивные элементы на площадке. Там, где основные ремонтные работы завершены, уже высаживают кусты, сеют газоны.
Между тем на Русановской набережной, 6 появился и сразу стала популярной большая современная детская площадка. За последний период на массиве соорудили три детских игровых зоны: на Русановской косе, где работы по установке освещения на днях завершат, на Русановской набережной, 3 и возле дома №6. , «Вечерний Киев»