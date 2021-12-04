Парк вокруг озера Серебряный круг начнут строить с следующего года

magictr | 04.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Парк вокруг озера Серебряный круг начнут строить со следующего года

Итоговое обсуждение концепции. Фото Киевзеленстроя

В Киеве спроектировали еще один парк вокруг водного объекта, который будет создан с учетом предложений местных жителей.

В проект парка вокруг озера Серебряный кругов внесли последние правки в эскизный проект с концептуальными разработками. В следующем году начнется строительство.

Парк вокруг озера Серебряный кругов начнут строить со следующего года

Концепция парка (документ)

По информации Киевзеленстроя, парк «Серебряный кругов» будет иметь зонирование территорий для разных видов отдыха: активного, спокойного, с детьми, для спортсменов, для наслаждения природой и т.д. Конечно, будут пешеходные дорожки, спортивные зоны, детские площадки, места отдыха у воды, построят туалет.

Важно, что при проектировании провели ландшафтную планировку территории, то есть учли рельеф местности. Уже есть видение озеленения территории с новыми декоративными насаждениями, шумо- и пылезащитной живой изгородью от просп. Желаемая.

В Киевзеленстрое подчеркивают, что концепция благоустройства парка заключается в создании комфортного пространства для каждого, с локациями по интересам и при этом с сохранением рельефа местности.

Реализация проекта происходит при содействии депутата Киевского городского совета Григория Маленко и активного участия ГО«Парк Серебряный кругов».

В Дарницком районе открыли еще один сквер на межквартальной территории. Такие скверы еще называют «карманными». На днях завершили капитальный ремонт сквера на углу улиц Анны Ахматовой и Драгоманова. Здесь выполнены работы по благоустройству территории, отремонтировали имеющиеся и установили новые элементы детской площадки, устроили современные пешеходные дорожки, высадили кусты и деревья. >

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