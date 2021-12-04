Парк вокруг озера Серебряный круг начнут строить с следующего года
Итоговое обсуждение концепции. Фото Киевзеленстроя
В Киеве спроектировали еще один парк вокруг водного объекта, который будет создан с учетом предложений местных жителей.
В проект парка вокруг озера Серебряный кругов внесли последние правки в эскизный проект с концептуальными разработками. В следующем году начнется строительство.
Концепция парка (документ)
По информации Киевзеленстроя, парк «Серебряный кругов» будет иметь зонирование территорий для разных видов отдыха: активного, спокойного, с детьми, для спортсменов, для наслаждения природой и т.д. Конечно, будут пешеходные дорожки, спортивные зоны, детские площадки, места отдыха у воды, построят туалет.
Важно, что при проектировании провели ландшафтную планировку территории, то есть учли рельеф местности. Уже есть видение озеленения территории с новыми декоративными насаждениями, шумо- и пылезащитной живой изгородью от просп. Желаемая.
В Киевзеленстрое подчеркивают, что концепция благоустройства парка заключается в создании комфортного пространства для каждого, с локациями по интересам и при этом с сохранением рельефа местности.
Реализация проекта происходит при содействии депутата Киевского городского совета Григория Маленко и активного участия ГО«Парк Серебряный кругов».
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