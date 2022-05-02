Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

magictr | 02.05.2022 | Новости | Комментариев нет

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Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

фото Бориса Корпусенко

Киевляне и гости столицы наслаждаются волшебным ароматом и нежно-розовыми цветами сакуры.

Сакура является национальным цветком Японии. В Киеве проект японского сада в парке Киото разрабатывал известный архитектор Широ Накане. Японская сакура расцветает весной, цветы имеют окраску от ярко-розовой до белой.

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажНа выходных в парке людно. Дети с удовольствием играют на зеленых террасах. Развесистые кроны восточных красавиц превратились в естественные фотолокации для профессиональных фотографов и посетителей парка. Интересно, что по старинной японской легенде, любование цветущей сакурой, продлевает жизнь человека до ста лет.

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

«Парк Киото», что рядом со станцией метро «Лесная», был основан в 1972 году на знак дружеских отношений города Киева и культурной столицы Японии — Киото. Общая площадь парка 13 га. Он частично был реконструирован при участии японских дизайнеров. В парке высажена самая длинная в Украине аллея сакур — около 360 саженцев, а также возрастных сосен и японских кленов.

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортажПарк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото у  первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Пар к Киото в первые дни мая: фоторепортаж

Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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