Парк Киото в первые дни мая: фоторепортаж
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фото Бориса Корпусенко
Киевляне и гости столицы наслаждаются волшебным ароматом и нежно-розовыми цветами сакуры.
Сакура является национальным цветком Японии. В Киеве проект японского сада в парке Киото разрабатывал известный архитектор Широ Накане. Японская сакура расцветает весной, цветы имеют окраску от ярко-розовой до белой.
На выходных в парке людно. Дети с удовольствием играют на зеленых террасах. Развесистые кроны восточных красавиц превратились в естественные фотолокации для профессиональных фотографов и посетителей парка. Интересно, что по старинной японской легенде, любование цветущей сакурой, продлевает жизнь человека до ста лет.
«Парк Киото», что рядом со станцией метро «Лесная», был основан в 1972 году на знак дружеских отношений города Киева и культурной столицы Японии — Киото. Общая площадь парка 13 га. Он частично был реконструирован при участии японских дизайнеров. В парке высажена самая длинная в Украине аллея сакур — около 360 саженцев, а также возрастных сосен и японских кленов.
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»