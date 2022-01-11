«ПАРАДЖАНОВ»: столичный музей представляет выставку памяти гениального художника
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Сергей Параджанов — легендарный режиссер и художник. Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
В Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе проходит ежегодный артпроект «ПараJанов-98» к дню рождения выдающегося режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова (1924-1990).
text-align:justify;»>Открытие выставки к дню рождения легендарного художника уже стало многолетней традицией музея, начатой еще в 1994 году, когда в Киеве была впервые представлена экспозиция Ереванского Музея Параджанова.
В этом году в выставочных залах представлены коллажи, незаурядным мастером которых в свое время был Сергей Параджанов.
Посетители музея могут увидеть интересные работы профессиональных коллажистов Андрея Кулагина, Вито Каторги, Дарьи Зари, 6 цифровых коллажей Юрия Куинджи, живописный триптих «Полет у ни и ная» также работы студентов кафедры дизайна Киевского национального университета культуры и искусств.
Афиша мероприятия. Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
«Ежегодно мы представляем работы разных мастеров, которые в своем творчестве раскрывают связь двух гениев, переплетение двух судеб, стремимся популяризировать и донести к современным зрителям имена двух великанов, с которыми связаны яркие страницы украинской культуры XX века»,— отметила куратор артпроекта Александра Савенок.
По словам организаторов, творческим кредо выставки «ПараJанов-98»стала фраза Сергея Параджанова: «Самое страшное — упустить прекрасное!». В своих работах авторы через призму современного артколажа, стремились изобразить две гениальные художественные фигуры: Ивана Кавалеридзе и Сергея Параджанова, которых объединяет не только сходство творческих путей, но тот факт, что их обоих считали «. /p>
Татьяна Золотохина и ее «Триптих». Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
Художники были не только хорошо знакомы, даже существует полулегенда, в которой речь идет о том, как Параджанов случайно встретил на улице Кавалеридзе и склонил колено в знак уважения к «Гению». Кавалеридзе, с присущим ему юмором, ответил: «Вставай, Сергей, эта земля двух гениев не выдержит!».
Сергей Параджанов стал создателем визитки украинского кино — фильма «Тени забытых предков». Лента получила 28 международных наград, 24 гран-при международных фестивалей, а по количеству призов вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Выставка памяти Сергея Параджанова проходит в музее ежегодно. Фото: Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
Картина не теряет актуальности и в настоящее время. В 2010 году известный сербский режиссер Эмир Кустурица назвал «Тени забытых предков» одной из лучших кинолент в мире.
«Я родившийся в Тбилиси и русский тюрьме за «украинский национализм»,— так говорил о себе всемирно известный режиссер Сергей Параджанов.
Выставка «ПараJанов-98»
Когда : до 29 января, график работы: вторник-воскресенье 11:00-18:00, понедельник — выходной день.
Где: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21
Стоимость билета: 50 гривень, льготный — 25 гривень
Напомним, что в столице проходит юбилейная выставка известного художника Виктора Сидоренко.
< strong>Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»