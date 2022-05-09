Парад в Москве прошел без объявления мобилизации и «войны» Украине
Президент России Владимир Путин на параде в Москве 9 мая не объявил всеобщую мобилизацию, а также не объявил "войну" Украине вместо так называемой "спецоперации".
По словам Путина, участие в параде 9 мая в Москве принимают военные РФ, которые воевали в Украине и вернулись из Донбасса.
Во время выступления Путин пожаловался, что коллективное Запад не предоставило России "гарантий безопасности" и у РФ "не было другого выхода", кроме как напасть на Украину.
"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Напрасно, страны НАТО не захотели услышать нас. Открыто шла подготовка к карательной операции на Донбассе. Создавалась угроза непосредственно у наших границ. Столкновение с неонацистами было неизбежно, — сказал Путин, выступая на параде в Москве. Новости". В Петербурге также отменили воздушную часть парада, официальная причина — «погодные условия на аэродромах взлета». Во время своего выступления на параде Путин шесть раз упомянул Донбасс, три раза – НАТО , один раз – "бандеровцев", один раз – русофобию.
Война. Все последние новости
Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на речь Путина: "Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ", — отметил он.