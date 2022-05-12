Пара переселенцев создает комплекты тактической защиты для военных. «Будем работать до победы Украины», — говорят
До войны Павел и Анна Оголи шили сценический наряд.
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Еще два месяца тому назад эта пара переселенцев из Донбасса занималась пошивом костюмов для мировых шоу, а сегодня в Ивано-Франковске создает комплекты тактической защиты для военных. Знакомьтесь — Павел и Анна Оголи.
“Мы с Павлом знакомы со времен обучения в университете в Донецке, — рассказывает 32-летняя Анна Оголь. — Когда в 2014 году началась война, переехали к родителям в Волновахе. Пытались снова наладить жизнь, но “русский мир” добрался и туда. Мы решились на еще один переезд — в Ивано-Франковск. Здесь наладили свой бизнес: шили костюмы роботов для разнообразных выставок, фильмов и известных шоу.
После начала полномасштабной войны мы с мужем призадумались, как можем помогать украинской армии. Я вспомнила, что мой отец, военный, часто рассказывал, как важна на войне качественная тактическая защита (речь идет о наколенниках и налокотниках). Но уже с первых дней вторжения россии получить тактическую защиту в Украине было очень тяжело. Поэтому мы решили шить его”.
По словам Анны, оборудование, на котором они шили костюмы, вполне подошло для пошива тактических средств защиты.
“Мы принялись изучать прототипы наколенников, которые хотели бы создавать, из картинок в интернете, — упоминает женщина. — Чертежи создавали на основе одних из лучших наколенников и налокотников в мире — американский бренд. Около недели потратили на разработку макета. Вдруг судьба подарила нам шанс увидеть оригинал тех наколенников, которые мы разрабатывали. Это произошло на СТО, куда приехали волонтеры с тактической защитой. Они дали нам одну пару на время, чтобы мы сравнили наш макет с этим, возможно, что-то подправили”.
На изготовление одной пары тактической защиты требуется более двух часов работы — если есть все заготовки.
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“Сначала вливаем пластик, расплавленный при температуре 143 градуса по Цельсию, в специальные деревянные формы, — рассказывает мастерица. — После охлаждения, обрабатываем их и обшиваем тканью. Внутрь укладываем резину, которая подстраивается под изгиб коленной чашечки, чтобы наколенники были максимально комфортными. В заключение прикрепляем ремешки”.
За прошлую неделю команда Анны изготовила 50 пар тактической защиты. На этой неделе в планах — свыше 100 пар. Себестоимость одного комплекта защиты — примерно 1000 гривен. Анна говорит: будут производить их к победе Украины в войне.
“Кстати, друзья, родственники, знакомые помогают раскраивать ткань. Все готовы волонтериты, — отмечает женщина. — Честно говоря, мы скучаем по творчеству, по пошиву любимых костюмов. Но сейчас делаем гораздо более нужные вещи, заботимся о том, чтобы колени и локти наших военных были в безопасности!”
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