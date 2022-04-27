Папа Римский освятил статую Михаила Архангела для киевского прихода
В христианской традиции Михаил Архангел является покровителем военных и рыцарей. Фото: Католический медиа-центр
Статую Михаила Архангела из Гаргано получит римско-католический приход св. Николая в Киеве, святыня которой до 1 июня 2022 года, согласно меморандуму, заключенному между МКиИП и приходской общиной, должна перейти в постоянное пользование верующих. , провинции Фоджиа, из региона Апулия в Италии, сообщает Католический медиа-центр. Согласно традиции, именно там в V веке Архангел Михаил объявился в пещере и повел жителей этого региона к победе в битве с язычниками.
Архангел Михаил и Святой грот на полуострове Гаргано до сих пор притягивают тысячи прибывающих отовсюду паломников, чтобы попасть в место, которое один из архангелов посетил лично. Гаргано посещало много святых, Папы Римские, императоры, князья и цари, в частности римский кесарь Оттон ІІІ, св. Франциск из Ассизи, св. Иоанн Павел II.
Статуя такого же размера, как и оригинальная, которую создал Андреа Сансовино в 1507 году. Фото: Католический медиа-центр
Белая статуя, которая будет находиться в храме св. Николая в Киеве, такого же размера, как и оригинальная, которую создал Андреа Сансовино в 1507 году. Она представляет архангела Михаила, который левой ногой топчет сатану, правой рукой поднимает меч, а мизинцем левой руки, одним звеном цепи, полностью контролирует движения обладателя ада и не позволяет ему пошевелить головой.
«Святой Архангел Михаил изображен в гербе города Киева, поэтому сразу после того, как меня назначили настоятелем киевского прихода, я мечтал, чтобы статуя Михаила Архангела из Гаргано была в нашем храме,— поделился
Напомним, вечером 3 сентября 2021 года в костеле произошло возгорание. Огонь был ликвидирован, больше всего пострадал орган. После этого в Министерстве культуры и информационной политики пообещали провести противоаварийные и реставрационные работы. Уже в начале сентября благодаря вкладам украинского бизнеса удалось накопить существенную сумму на восстановление храма — в то время более 23 миллионов гривен. Общая сумма восстановительных работ в костеле Святого Николая, по оценке Минкульта, обойдется как минимум в 75 миллионов гривен. 8 сентября католики начали бессрочную молитвенную акцию за передачу костела Святого Николая приходу. В ноябре определили дату передачи костела в пользование приходу святого Николая на 1 июня 2022 года — об этом говорится в договоренности прихода и Министерства культуры и информационной политики Украины. костел в Киеве, один из двух римско-католических в городе, построенных до 1917 года. Расположен в самом центре города на улице Большой Васильковской, 75.
Храм построен в 1899—1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту С. В.<. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»