Пантелееву вручили подозрение по делу завода «Радикал» после инициативы города безопасно утилизировать отходы
Петр Пантелеев. Фото: КГГА
Правоохранители пришли к заместителю председателя КГГА утром домой.
Сегодня утром, 31 января, заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного предприятия «Радикал», которое раньше было государственным, и город пытался сделать безопасным для среды. Правоохранители пришли к заместителю Кличко около 8:00 утра и обвинили его в бездействии, которое привело к ущербу в около 40 млрд грн. Чиновнику инкриминируют ст. 237 ККУ — «непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения».
В КГГА считают, что вручение подозрения Пантелееву является лишь очередной попыткой политического давления на городские власти. Ведь именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.
О последствиях деятельности бывшего завода-гиганта Советского Союза «Радикал», специализировавшегося на производстве синтетических материалов, говорят давно. Государственное предприятие «Радикал» начало работу более 60 лет назад. В 1994 году предприятие приватизировали. В июле 1996 года его остановили.
Остановка производства произошла с грубым нарушением требований природоохранного законодательства: регламентные работы проведены не были и остатки химических веществ не вывезли. На сегодняшний день объем ртутосодержащих отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории ОАО «Радикал», составляет около 200 тыс. тонн. Пары ртути очень ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью людей.
В течение 2012-2015 годов столичные власти разработали так называемое технико-экономическое обоснование демеркуризации (т.е. удаления ртути) промышленной площадки ОАО «Радикал». В документах также предусмотрели, что нужно вывезти и обезвредить 4,4 тонны опасных отходов хлорсодержащих пестицидов. А также уничтожить почти 300 тонн хлорорганических и неидентифицированных соединений.
В городе понимали уровень угрозы, поэтому предусмотрели в бюджете столицы средства на очистку завода.
Городские власти обращались к органам центральной власти для решения вопросы, провели ряд совещаний на уровне правительства и профильного министерства.
Киевская власть также предусмотрела в бюджете города Киева средства на осуществление ряда мероприятий по очистке завода, в частности на обеспечение экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения хлорорганических и неидентифицированных соединений и мер. ».
Однако в 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода.
Несмотря на это городские власти Киева наработали проект и в прошлом году в ноябре предложили государству утилизировать опасные отходы в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и готовы софинансировать работы. собственности, город не может игнорировать ситуацию и оставаться в стороне — ведь речь идет о здоровье киевлян.
«Это цивилизованный подход без ущерба для Чернобыльской зоны отчуждения. Город имеет техническое решение, которое базируется на международном фактическом опыте, и мы готовы к активной работе»,— подчеркивал тогда Петр Пантелеев.
Также город приобщается средствами к процессу. что на прошлой неделе первому заместителю председателя КГГАНиколаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО. Кличко считает, что таким способом «СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть.
Справка:ОАО Завод «Радикал» (также — «Киевский завод химикатов») — завод в Киеве, который прекратил работу в 1996 году, а в 2000 — предприятие признали банкротом. С 1951 по 1996 год был монополистом по производству в Украине некоторых видов синтетических материалов, в частности — пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В 1994-м предприятие приватизировали, а уже за два года — в 1996-м — производство остановили и искусственно реструктуризировали. После остановки производства в 1996 году токсичные вещества, в частности радиоактивные, остались в почве и на оборудовании. Впоследствии в городской администрации Киева заявили, что остановку завода провели с нарушениями. В 2006 году с территории завода вывезли 127 тыс. кг ртути и 96 тонн загрязненного ртутью оборудования. И все же около 6-7 тонн ртути осталось. Но концентрация ртути до сих пор превышает допустимые нормы в десятки раз. Власти столицы считают завод «Радикал» одним из наиболее проблемных в городе.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»